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Karambit nedir

Karambit, kaplan pençesi şeklinde olan bir bıçak türüdür.

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Karambit; Fillipinler, Endonezya ve Malezya'nın geleneksel bir bıçağıdır.Ülkede güvenliği sağlayan polis ve askerlerin kullandığı bu bıçak aynı zamanda tarımsal faaliyetlerde de kullanılmaktadır.

Kaplan ve jaguar gibi yırtıcı hayvanlardan ilham alınarak yapılan bıçak, kullanım olarak çok ergonomik ve kesicidir.

Karambit nedir

KAPLAN PENÇESİ BIÇAĞI

Uzunluğu 7 ila 15 cm arasında değişen bu kestik bıçağın dış yüzeyi kör olup, iç yüzeyi ise oldukça keskindir.

Amerika'da ve İsrail'de özel timlerin de kullandığı bıçak, güvenlik güçleri için caydırıcı bir özelliği olan bir araçtır.

Karambit nedir

Karambit, dirsek ve omuzdan yapılan, kolun yay çizmesi hareketleriyle kullanılır. Yırtıcı hayvanlardan esinlenilerek yapılan bu bıçağın kullanımı da jaguar ve kaplanın pençelerini kullanması gibi...

Karambit nedir

Karambit nedir

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