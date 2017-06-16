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Karamollaoğlu CHP'li vekil için endişeli

Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu, tutuklanan CHP'li vekil Enis Berberoğlu için endişelerini dile getirdi.

16.06.2017 - 01:32
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Karamollaoğlu CHP'li vekil için endişeli

Karamollaoğlu CHP'li vekil için endişeli

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasını yazılı bir açıklamayla değerlendiren Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Karamollaoğlu, hukuk karşısında herkesin eşit olduğunu belirterek, herhangi bir suç varsa, hukuk kuralları içerisinde bunun hesabının sorulması gerektiğini vurguladı.

"TÜRKİYE'NİN GELECEĞİ KONUSUNDA ENDİŞELİYİZ"

Karamollaoğlu, "Ancak son dönemde yaşanan gelişmeler sadece adaletin işleyişi noktasında değil, Türkiye'nin geleceği konusunda da haklı endişelere sebep olacak niteliktedir. Milletin oylarıyla seçilmiş, yeri, kimliği, adresi belli bir milletvekili hakkında, böyle bir tutuklama kararı verilmiş olması, bu endişeleri daha da artırmıştır." ifadesini kullandı.

Karamollaoğlu CHP'li vekil için endişeli

"TÜRKİYE HASSAS BİR SÜREÇTEN GEÇİYOR"

Türkiye'nin hem içeride hem dışarıda oldukça hassas bir süreçten geçtiğine işaret eden Karamollaoğlu, bu tür dönemlerde en önemli şeyin adalete duyulan güven olduğuna dikkati çekti.

KILIÇDAOĞLU'NA GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU

Açıklamada, Karamollaoğlu'nun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu telefonla arayarak Berberoğlu'nun tutuklanması hakkında "geçmiş olsun" dileklerini ilettiğinin bilgisi de verildi.

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