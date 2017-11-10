Karamollaoğlu seçim barajının düşmesinden yana

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin gündeme getirdiği seçim barajı konusuna Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu da katıldı.

"YÜZDE 10'LUK BARAJIN DÜNYADA EMSALİ YOK"

1 Kasım 2015 seçimlerinde yüzde 0,7 oy alan Saadet'in Lideri Karamollaoğlu, bir gazetecinin seçim barajına ilişkin tartışmaları nasıl değerlendirdiği sorusu üzerine seçimlerle ilgili konulardan birinin istikrar, diğerinin ise temsil olduğunu söyledi.

Yakın zamanda seçim barajı ve uyum yasalarıyla ilgili kamuoyuna açıklamalarda bulunacaklarını belirten Karamollaoğlu, "Herkes ittifak ediyor ki yüzde 10 barajı hakikaten çok yüksek bir baraj ve dünyada emsali yok. Biz seçim barajının kalkması doğru olur kanaatindeyiz." diye konuştu.