Karamollaoğlu'ndan referandum sonrası değerlendirme

Karamollaoğlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 16 Nisan'da yapılan halk oylamasının sonucuna ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"TEŞEKKÜRÜ HAK EDEN EN ÖNEMLİ KESİMLERDENİZ"

Teşekkürü hak eden en önemli kesimlerden birinin de Saadet Partisi teşkilatları olduğunu vurgulayan Karamollaoğlu, "Saadet Parti'liler her türlü algı operasyonuna, haksız iddia ve ithamlara maruz kalmalarına rağmen, bu süreçte hiçbir zaman asaletlerini bozmamış, bu duruşlarıyla referandum sürecinde kutuplaşmayı engellemiş, daha derin kırılmaların yaşanmasına izin vermemiştir." diye konuştu.

"YÜZDE 49'UN ENDİŞELERİ DİKKATE ALINMALI"

Halk oylamasının sonucundan çıkarılacak mesajın iyi okunmasını isteyen Karamollaoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bundan sonraki süreçte yüzde 49'un endişeleri hassasiyetle dikkate alınmalıdır. Özellikle anayasa değişiklikleri çerçevesinde gündeme gelecek uyum düzenlemeleri 'Ben yaptım oldu' mantığıyla değil, bu endişeleri giderecek bir yaklaşımla hazırlanmalıdır."

"ÇÖZÜMLER SOKAKTA ARANMAMALI"

"Birtakım hatalar olmasına rağmen, problemlerin çözümünü sokakta aramanın doğru olmayacağını" ifade eden Karamollaoğlu, şunları söyledi:

"Biz bu tartışmanın içerisine girmeyi kesinlikle doğru bulmuyoruz. Ancak şunu da görüyoruz ki, 850 bin civarında geçersiz oy var. Önemli miktarda mühürsüz oy pusulası var. YSK'nın kanunda çok açık belirtilen bir hüküm üzerinde yorum yaparak karar vermesi, o zaman bizi hukuk devleti olmaktan çıkarır."