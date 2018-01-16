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Karga hava durumu programını trolledi

ABD'de yayın yapan bir televizyon kanalın hava durumu programı, canlı yayında bir karga tarafından bölündü. Kameranın üzerine oturan karga programın akışını değiştirdi.

Haber Merkezi | 16.01.2018 - 11:57..
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ABD'de yayın yapan KTVU isimli televizyon kanalının canlı yayında hava durumu programı sunuluyordu. Kanalın meteoroloji uzmanı canlı yayında San Fransisco hakkında bilgi verirken, program aniden bölündü. Sebebi ise bir karga.

Karga hava durumu programını trolledi

Hava durumu yayınını engelleyen kuşlar ViDEO

KAMERANIN ÜZERİNE OTURUP POZ VERDİ

Programın ev sahibi Mark Tamayo, kenti kuşbakışı gören kamera ile San Fransisco hakkında yorum yapacağı sırada bir karga kamerasının üzerine kondu ve lensten içeri bakmaya başladı.

Karganın lense bakışı, stüdyoya poz veriyormuş hissi uyandırırken, meraklı kuş uzun süre kameraya bakarak yayını trolledi.

Karga hava durumu programını trolledi

YAYIN BÖLÜNDÜ

Karganın şaşkınlığı ile adeta büyülenen televizyon ekibi yayını unuturken hayvanı seyretmeye koyuldular.

Programın sunucularından Captainrobots, "Şimdi kuş ünlü oldu" derken, bir süre sonra kuş uçarak izini kaybettirdi.

Kuşun birkaç kere merceğe baktığı görüntüler büyük ilgi topraken, video yüzbinlerce kere izlenip paylaşıldı.

Karga hava durumu programını trolledi

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