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Karolin Fişekçi: Hamile olmadığıma inandıramıyorum

Karolin Fişekçi, gittiği özel bir hastanede hamile olmamasına rağmen yanlış veri girilmesinden dolayı 33 haftalık hamile görülüyor.

Haber Merkezi | 07.08.2018 - 08:36..
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Karolin Fişekçi: Hamile olmadığıma inandıramıyorum

Ressam ve yazar Karolin Fişekçi, Büyükçekmece'de gittiği bir özel hastanenin yanlış veri girmesi sonrasında 33 haftalık hamile görülmesine isyan etti.

ÖZEL HASTANE SKANDALI

Fişekçi, yaşadığı olayı Twitter hesabından şu sözlerle anlattı: "Devlete daha doğrusu Sağlık Bakanlığı'na göre 33 haftalık hamileymişim! Büyükçekmece'de bir hastaneye gitmiştim, orada yanlış bir veri girmişler ve iki haftadır 45 kiloluk ben ve Sağlık Ocağı karnım burnumda hamile olmadığımı anlatıyoruz. Bugün kan istediler inandırmak için… Sağlık Bakanlığı, Sağlık Ocağı'nın sıkıştırıyormuş neden bu hamile kadının kontrollerini yapmadın diye… Kaç haftadır uğraşıyoruz. İşin kritik kısmı, birkaç hafta sonra devlete göre doğurursam 'nerede bebek?' diye soruşturma açılırmış… Bebek cinayetinden. Hale bak!"

Karolin Fişekçi: Hamile olmadığıma inandıramıyorum

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