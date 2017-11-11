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Karpuz alırken sakatlanan müşteriye rekor tazminat

ABD'nin Alabama eyaletinde, bir perakende zincirinde karpuz alırken düşerek sakatlanan müşteri, 7 buçuk milyon dolar tazminat kazandı.

11.11.2017 - 17:25
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karpuz

Henry Walker, karpuz almak isterken ayağı reyonun önündeki tahta paletlere sıkışıp düşmüş, kalçası ve bir bacağı kırılmıştı.

Kaza Temmuz 2015'te ABD'li perakende devi Walmart'ın Alabama'daki bir marketinde yaşandı.

YÜRÜTÜÇLE YÜRÜYOR

BBC Türkçe'nin haberine göre, olay sırasında 59 yaşında olan Walker'ın kazadan önce haftada 3 kez basketbol oynadığı, şimdi ise yürüteçle yürümek zorunda kaldığı belirtildi.

Walmart, karpuz reyonunun ülke genelinde kullanıldığını ve yaralanmanın müşterinin kendi dikkatsizliği nedeniyle yaşandığını savundu.

Jürinin 7 buçuk milyon dolarlık cezasını 'aşırı' bulduklarını belirten Walmart sözcüsü, kararı temyize götüreceklerini açıkladı.

"KAZAYI UMURSAMADILAR"

Walker'ın avukatı Charlie Gower ise 'Walmart'ın kazayı umursamadığını' söyleyerek kararın adil olduğunu savundu. Gower "Birinin ayağının sıkışmaması için tahta paletin üstünü kapatmaları gerekiyordu ve yapmadılar." dedi.

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