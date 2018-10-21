Kartal'da skandal asfalt çalışması

Ülke olarak şehirleşmede hemen her gün sıkıntı yaşadığımız bir gerçek. Doğayı, ağacı koruma, betonlaşmayı önleme ve halkın kullanım alanlarına müdahale ile ilgili konularda bir türlü standartları yakalayamamışken, bugün bir skandal haberi de Kartal'dan geldi.

BU KEZ ŞEHİRCİLİK SKANDALI KARTAL'DAN

Kemal Kılıçdaroğlu'nun her fırsatta söylediği 'belediyecilik bizim işimiz' sözleri bir kenara, CHP'nin yönettiği Kartal Belediyesi'nin asfalt çalışması bu şehircilikte yaşadığımız sorunların boyutunu gözler önüne seriyor.

CHP'Lİ BELEDİYE PARKE YOLUN ÜSTÜNE ASFALT DÖKTÜ

Fotoğraflarda gördüğünüz, CHP'li Kartal Belediyesi'nin parke taşı üstüne döktüğü asfalt çalışması. Çalışmanın manşette kullandığımız iki fotoğrafına, öncesi-sonrası olarak baktığınızda yaşanan rezaleti daha iyi anlıyorsunuz.

Kimi zaman alışveriş için kimi zaman yürüyüş yapmak için kullanılan parke döşemeli yol, asfalt dökülmesiyle simsiyah bir zift yığınına dünüştü.