Kasım Süleymani'den Trump'a Game Of Thrones'lu cevap

ABD yaptırımlarının başlayacağı pazartesi günü öncesinde İran’dan açıklamalar gelmeye devam ediyor.

İran dini lideri Ali Hamaney başta olmak üzere çok sayıda İranlı yöneticiden ABD'nin yaptırım politikasına tepki yağarken, en dikkat çekici cevap İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü komutanı Kasım Süleymani yaptı.

KASIM SÜLEYMANİ'DEN GoT'LU MESAJ