Kasım Süleymani'den Trump'a Game Of Thrones'lu cevap

ABD yaptırımlarının başlayacağı pazartesi günü öncesinde İran’dan açıklamalar gelmeye devam ediyor.
İran dini lideri Ali Hamaney başta olmak üzere çok sayıda İranlı yöneticiden ABD'nin yaptırım politikasına tepki yağarken, en dikkat çekici cevap İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü komutanı Kasım Süleymani yaptı.
KASIM SÜLEYMANİ'DEN GoT'LU MESAJ
İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü komutanı Kasım Süleymani, ABD Başkanı Donald Trump’ın Twitter’dan yaptığı Game of Thrones dizisi göndermeli 'Yaptırımlar geliyor' paylaşımına Instagram üzerinden yanıt verdi.
Süleymani resmi hesaplardan yaptığı paylaşımlarda, kendi resminin bulunduğu benzer temalı bir görselin üzerinde “Sana karşı duracağım” yazılı bir mesaj paylaştı.