Katalan lider Belçika polisine teslim oldu

Katalonya'nın İspanya yönetimi tarafından alınan görevden alınan lideri Carles Puigdemont ve beraberindeki 4 ayrılıkçı bakan Belçika hükümetine bağlı polislere teslim oldu.
İSPANYOL MAHKEMESİ'NDEN AB KARARI
Geçtiğimiz günlerde Madrid Hükümetine bağlı İspanyol Yüksek Mahkemesi, Katalonya'nın görevden alınan lideri Carles Puigdemont için AB genelinde bir tutuklama kararı çıkartmış, Madrid'e teslim edilmesi yönünde bir adım atmıştı.
Katalan lider adil yargılanma garantisi olmadığı sürece İspanya'ya dönmeyeceğini söylemişti.
BELÇİKA'DAN DOĞRULAMA
Olayın ardından açıklama yapan Brüksel Savcılığı Sözcüsü Gilles Dejemeppe de durumu doğruladı ve haklarında nasıl bir karar verileceğinin yarın sabah belli olacağını söyledi.