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Katalan lider Belçika polisine teslim oldu

Katalonya'nın görevden alınan lideri Puigdemont Belçika'da polislere teslim oldu.

05.11.2017 - 15:53
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Katalan lider Belçika polisine teslim oldu

Katalonya'nın İspanya yönetimi tarafından alınan görevden alınan lideri Carles Puigdemont ve beraberindeki 4 ayrılıkçı bakan Belçika hükümetine bağlı polislere teslim oldu.

Katalan lider Belçika polisine teslim oldu

İSPANYOL MAHKEMESİ'NDEN AB KARARI

Geçtiğimiz günlerde Madrid Hükümetine bağlı İspanyol Yüksek Mahkemesi, Katalonya'nın görevden alınan lideri Carles Puigdemont için AB genelinde bir tutuklama kararı çıkartmış, Madrid'e teslim edilmesi yönünde bir adım atmıştı.

Katalan lider adil yargılanma garantisi olmadığı sürece İspanya'ya dönmeyeceğini söylemişti.

Katalan lider Belçika polisine teslim oldu

BELÇİKA'DAN DOĞRULAMA

Olayın ardından açıklama yapan Brüksel Savcılığı Sözcüsü Gilles Dejemeppe de durumu doğruladı ve haklarında nasıl bir karar verileceğinin yarın sabah belli olacağını söyledi.

Katalan lider Belçika polisine teslim oldu

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