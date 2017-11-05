Katalan lider Belçika polisine teslim oldu

Katalonya'nın İspanya yönetimi tarafından alınan görevden alınan lideri Carles Puigdemont ve beraberindeki 4 ayrılıkçı bakan Belçika hükümetine bağlı polislere teslim oldu.

İSPANYOL MAHKEMESİ'NDEN AB KARARI

Geçtiğimiz günlerde Madrid Hükümetine bağlı İspanyol Yüksek Mahkemesi, Katalonya'nın görevden alınan lideri Carles Puigdemont için AB genelinde bir tutuklama kararı çıkartmış, Madrid'e teslim edilmesi yönünde bir adım atmıştı.