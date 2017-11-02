Katalan lider için arama emri çıkartılacak

İspanya yüksek mahkemesi baş yargıcı, bugün mahkemeye ifade vermeye çağrılan Katalan lider Carles Puigdemont'un İspanya'ya dönmemesi nedeniyle, hakkında Avrupa kapsamında bir tutuklama emri çıkarılabileceğini söyledi.

AVUKAT BEKAERT'TEN AÇIKLAMA

Azledilen hükümet üyelerinden dördü ile hafta sonunda Belçika'ya giden Puigdemont'un buradaki avukatı, İspanya'daki iklimin müvekkiline "iyi gelmediğini" ve Puigdemont'un kendisine biraz zaman tanımak istediğini söyledi.

Avukat Paul Bekaert, "İstenirse İspanyol veya Belçika adaletiyle işbirliği yapacaktır" dedi.

AZLEDİLEN KABİNE HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Katalan parlamentosunun geçen hafta Cuma günü bağımsızlık ilan etmesinden birkaç saat sonra İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, Puigdemont ve kabinesini azletti.

Bağımsızlık kararı İspanyol yargısı tarafından yasadışı sayıldı.

Yüksek mahkeme Başkanı Carlos Lesmes, "Bir yargıcın ifade vermeye çağırdığı kişi mahkemeye gelmezse, ister İspanya'da ister başka bir ülkede olsun, o kişinin getirilmesi için tutuklama emri çıkarılır" dedi.

ARAMA EMRİ KARARI VERİLEBİLİR

Puigdemont, isyan, isyana teşvik ve kamu fonlarının kötüye kullanılması suçlamalarına muhatap olacağı mahkemeye gelmeyeceğini dün açıklamıştı.

Hakkında tutuklama kararı çıkarılırsa Puigdemont, hükümetin 21 Aralık'ta yapılmasına karar verdiği Katalonya parlamento seçimlerinde aday olamayacak.

Puigdemont dün yaptığı açıklamada, ancak İspanya hükümetinden bazı güvenceler alırsa ülkesine döneceğini söyledi. Bu açıklama, pek çok Katalan'a, Puigdemont'un bağımsızlık girişiminde acele etmiş olabileceğini düşündürüyor.

Puigdemont hakkında Avrupa çapında bir yakalama emri çıkarılması konusunda mahkeme, azledilen hükümetin dört eski üyesinin ifadelerini dinledikten sonra karar verecek.