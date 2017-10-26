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Katalan liderin konuşması iptal edildi

İspanya'nın Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont'un erken seçim çağrısı yapması beklenen konuşması iptal edildi.

26.10.2017 - 16:24
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Özerk Yönetim, yerel saatle 14.20'de, konuşmaya 10 dakika kala yaptığı açıklamayla etkinliğin iptal edildiğini duyurdu.

ERKEN SEÇİM TALEP EDİLECEKTİ

İspanyol basınına göre, ilk olarak 13.30'da yapılacağı belirtilen ancak bir saat ertelendikten sonra iptal edilen konuşmada Puigdemont, 20 Aralık'ta bölgede erken seçime gidilmesini isteyecekti.

Kararın, bağımsızlık yanlılarının olası bir erken seçim ilanına karşı gösteriler düzenlemeye başlamasının ardından gelmesi dikkati çekti.

Katalan liderin konuşması iptal edildi

Puigdemont'un ofisinden, iptale ilişkin bir açıklama yapılmazken, Katalan liderin bugün akşam saatlerinde yerel parlamentoda yapacağı konuşmayla ilgili bir değişiklik bildirilmedi.

KATALONYA'NIN KADERİ BELLİ OLACAK

Katalan Parlamentosu bugünkü oturumda, merkezi hükümetin bölgeyi doğrudan kontrol etmesinin yolunu açacak olan Anayasanın 155. maddesini işletme planına nasıl cevap verileceğini ele alacak.

Katalan liderin konuşması iptal edildi

Bugün ayrıca İspanyol Senatosu da, hükümetin 155. maddenin işletilmesi ile ilgili kararını görüşecek. Senatodan geçmesi durumunda, Puigdemont dahil Katalan hükümeti yetkilileri görevden alınacak ve bölgede 6 ay içinde erken seçime gidilecek.

İspanya merkezi hükümeti ise, Puigdemont'un geri adım atmaması karşısında 155. madde çerçevesinde bazı önlemlerin hayata geçirileceğini açıklamıştı.

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