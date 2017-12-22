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Katalanlar seçimi rekor katılımla kazandı

Özerk Katalonya Bölgesi’nde yüzde 99.9 katılım oranıyla gerçekleşen 21 Aralık parlamento seçimlerini, ayrılıkçı Katalan lider Carles Puigdemont’un partisi ve ayrılıkçı koalisyon kazandı.

DHA | 22.12.2017 - 14:25..
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Tartışmalı bağımsızlık referandumu sonrası Madrid hükümetinin kararı üzerine gerçekleşen bölgesel seçimlerde, seçim kampanyasını sürgünden ve cezaevinden sürdüren bağımsızlık yanlısı partiler az farkla çoğunluğu sağladı.

Katalanlar seçimi rekor katılımla kazandı

Fotoğraf: Arşiv

AYRILIKÇI KOALİSYON 70 KOLTUK KAZANDI

Resmi olmayan sonuçlara göre Katalan lider Carles Puigdemont'un bağımsızlık yanlısı Katalan Avrupa Demokratik Partisi (PDeCAT) ile Katalonya Demokratik Uyuşma'nın (CDC) oluşturduğu 'Katalonya İçin Birlikte' (Junts per Catalunya) koalisyonu ve Halk Birliği Adaylığı Partisi (CUP) Katalonya parlamentosunda 70 koltuk sahibi oldu. Parlamento 135 koltuktan oluşuyor ve çoğunluğun sağlanması için 68 koltuk yeterli görülüyor.

PUIGDEMONT "KATLONYA BAŞKANI" OLARAK ZAFER KONUŞMASI YAPTI

Katalan lider Carles Puigdemont, konuşmasını seçim kampanyasını yürüttüğü Belçika'nın başkenti Brüksel'de yaptı. Zafer konuşması yapan Puigdemont, "Katalonya başkanı" olarak vatandaşları tebrik etti.

"Seçimleri Katalan Cumhuriyeti kazandı; İspanya devleti, Rajoy, müttefikleri kaybetti." diyen Puigdemont, "Bizler, meşru hükümetiz. Hapisteki siyasetçiler derhal serbest bırakılmalı. Katalan siyasetçiler parlamentoya geri dönebilmeli." ifadelerini kullandı.

İSPANYA YENİLDİ

İspanya devletinin yenildiğini savunan Puigdemont, "Şiddet, korku, hapis, sürgün ve tehdide rağmen biz kazandık. (İspanya Başbakanı Mariano) Rajoy, İspanya devleti ve Avrupa bunu fark etmeli." diye konuştu.

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