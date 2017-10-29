taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.884
USD
3,7894
EURO
4,3986
ALTIN
155,25
PETR
60,5800

Katalonya hükümeti dağıtılıyor

İspanya hükümetinin feshettiği Katalonya hükümetine bağlı bakanların polis ve şoförleri geri çekildi.

29.10.2017 - 12:27
  1. Haberler
  2. Dünya

İspanya devlet televizyonu TVE, merkezi hükümetin Anayasa'nın 155. maddesini uygulamaya koymasının ardından Katalonya yerel hükümetindeki bakanların yanında sürekli görev yapan koruma polisleri ile şoförlerinin geri çekildiğini duyurdu.

Katalonya hükümeti dağıtılıyor

KATALAN BAKANLARIN POLİS VE ŞOFÖRLERİ GERİ ÇEKİLDİ

Haberde, yetkileri elinden alınmasına rağmen sadece Katalonya Başkanı Carles Puigdemont'un yanındaki koruma polislerinin "güvenlik gerekçesiyle tedbir amaçlı" görevlerine devam ettikleri belirtildi.

Ayrıca "güvenlik endişesi duyduğunu" bildiren bakanlara da koruma verileceği ifade edildi.

Katalonya bölgesini 21 Aralık’ta ilan edilen erken yerel seçime kadar doğrudan yönetecek olan İspanya hükümetinin kararıyla görevlerinden alınan Katalonya yerel polisinin yeni müdürlerinin atamalarının da yapıldığı görüldü.

Katalonya hükümeti dağıtılıyor

KATALONYA'DA BAĞIMSIZLIK YANLILARINA DARBE

Öte yandan İspanya'nın önde gelen kamuoyu araştırma şirketi Sigma Dos'un 21 Aralık erken yerel seçiminden önce yayımladığı ilk ankette, Katalonya'da bağımsızlık yanlılarının seçimi kazansa da yerel parlamentodaki çoğunluğu kaybedebileceği sonucu ortaya çıktı.

23-26 Ekim tarihleri arasında bin kişiye yapılan ankete göre, 2015 yılında bölgedeki son seçimlere göre bağımsızlık yanlıları parlamentoda 7 koltuk kaybedebilir.Katalonya hükümeti dağıtılıyor

AYRILIKÇILAR ÇOĞUNLUĞU KAYBEDİYOR

Ankete göre, mevcut durumda Katalonya'da azınlık hükümeti ile iktidarda olan "Junts pel Si" (Evet için Birlik) ittifakının ortaklarından "Katalonya Cumhuriyetçi Solu" (ERC), "Katalan Avrupalı Demokrat Partisi" (PDeCAT) ile ona dışarından destek veren "Halk Birliği Adaylığı" (CUP) partisinin toplam milletvekili sayısı 72'den 65'e düşebilir.

Bağımsızlıkçıların Katalonya'da tekrar yönetime gelebilmeleri için 68 milletvekilini bulmaları gerekiyor.

İlginizi Çekebilir
ABD'den S-400 üreticilerine kara liste yaptırımı
ABD yönetimi, Türkiye’ye de S-400 füze savunma sistemi satacak olan “Rosoboronexport” ile “Almaz-Antey” şirketlerini kara listeye aldı.
Türkiye-Suriye sınırında ağlatan buluşma
Suriye'de kimyasal silahların gölgesinde devam eden savaş, İdlip'te bir çocuğu ailesiz bıraktı, Kızılay'ın çabalarıyla aile bulundu.
'ABD, Küba'da biyolojik silah kullanmak istedi'
Kennedy suikastı belgelerinin gizliliğinin kalkmasıyla ABD'nin Küba'da biyolojik silah kullanmak istediğini gösteren belgeler ortaya çıktı.
Yurt dışından 29 Ekim kutlamaları
Cumhuriyetin 94. kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında, Melbourne kent merkezindeki Federasyon Meydanı’nda töreni düzenlendi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Real Madrid'e Katalonya'ya kulüp otobüsüyle gitmedi

Real Madrid'e Katalonya'ya kulüp otobüsüyle gitmedi

15
Bayrampaşa'da AVM otoparkında bombalı motosiklet bulundu

Bayrampaşa'da AVM otoparkında bombalı motosiklet bulundu

42
Video hakem uygulaması Almanya'da iki maçın sonucuna etki etti

Video hakem uygulaması Almanya'da iki maçın sonucuna etki etti

25
Recep Altepe: Ankara'ya çağırdılar, gitmedim

Recep Altepe: Ankara'ya çağırdılar, gitmedim

153
Seks ve uyuşturucu skandalı 9 İngiliz askerlerini attırdı

Seks ve uyuşturucu skandalı 9 İngiliz askerlerini attırdı

37
Tüm belediyeler tek tek denetlenecek

Tüm belediyeler tek tek denetlenecek

223
Atatürk'ün 29 Ekim kutlamalarındaki görüntüleri

Atatürk'ün 29 Ekim kutlamalarındaki görüntüleri

126
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM