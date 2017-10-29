Katalonya hükümeti dağıtılıyor

İspanya devlet televizyonu TVE, merkezi hükümetin Anayasa'nın 155. maddesini uygulamaya koymasının ardından Katalonya yerel hükümetindeki bakanların yanında sürekli görev yapan koruma polisleri ile şoförlerinin geri çekildiğini duyurdu.

KATALAN BAKANLARIN POLİS VE ŞOFÖRLERİ GERİ ÇEKİLDİ

Haberde, yetkileri elinden alınmasına rağmen sadece Katalonya Başkanı Carles Puigdemont'un yanındaki koruma polislerinin "güvenlik gerekçesiyle tedbir amaçlı" görevlerine devam ettikleri belirtildi.

Ayrıca "güvenlik endişesi duyduğunu" bildiren bakanlara da koruma verileceği ifade edildi.

Katalonya bölgesini 21 Aralık’ta ilan edilen erken yerel seçime kadar doğrudan yönetecek olan İspanya hükümetinin kararıyla görevlerinden alınan Katalonya yerel polisinin yeni müdürlerinin atamalarının da yapıldığı görüldü.

KATALONYA'DA BAĞIMSIZLIK YANLILARINA DARBE

Öte yandan İspanya'nın önde gelen kamuoyu araştırma şirketi Sigma Dos'un 21 Aralık erken yerel seçiminden önce yayımladığı ilk ankette, Katalonya'da bağımsızlık yanlılarının seçimi kazansa da yerel parlamentodaki çoğunluğu kaybedebileceği sonucu ortaya çıktı.

23-26 Ekim tarihleri arasında bin kişiye yapılan ankete göre, 2015 yılında bölgedeki son seçimlere göre bağımsızlık yanlıları parlamentoda 7 koltuk kaybedebilir.

AYRILIKÇILAR ÇOĞUNLUĞU KAYBEDİYOR

Ankete göre, mevcut durumda Katalonya'da azınlık hükümeti ile iktidarda olan "Junts pel Si" (Evet için Birlik) ittifakının ortaklarından "Katalonya Cumhuriyetçi Solu" (ERC), "Katalan Avrupalı Demokrat Partisi" (PDeCAT) ile ona dışarından destek veren "Halk Birliği Adaylığı" (CUP) partisinin toplam milletvekili sayısı 72'den 65'e düşebilir.

Bağımsızlıkçıların Katalonya'da tekrar yönetime gelebilmeleri için 68 milletvekilini bulmaları gerekiyor.