Katalonya krizi mobil teknoloji fuarını etkileyebilir

Dünyanın en büyük iletişim teknoloji fuarlarından biri olarak kabul edilen Dünya Mobil Kongresi'nin, Katalonya'daki krizin devam etmesi halinde 2019 yılından itibaren Barselona haricinde bir şehre alınabileceği bildirildi.

SİYASİ KRİZ ENDİŞE VERİYOR

Barcelona Mobil World Capital Vakfının Barselona'da düzenlediği toplantıda konuşan Dünya GSM Birliği (GSMA) Yönetim Kurulu Başkanı John Hoffman, siyasi gerginliğin arttığı Katalonya'daki mevcut durumdan endişe duyduklarını belirtti.

Hoffman, bağımsızlık yanlısı girişimlerden dolayı Katalonya'da yaşanan siyasi, ekonomik ve sosyal krizin devam etmesi halinde kongre organizasyonunun 2019 yılından itibaren Barselona'nın elinden alınabileceğini dile getirdi.

GERGİNLİK FUARIN GELECEĞİNİ BELİRSİZ KILIYOR

2006 yılından bu yana Barselona yapılan Dünya Mobil Kongresi'nin bu kentte devam etmesi için 2023 yılına kadar sözleşmenin bulunduğunu hatırlatan John Hoffman, buna rağmen gerginliklerin devam etmesi ve sokaklara taşınması halinde bu büyük organizasyonunun 2019 yılında başka bir şehre taşınması olasılığı olduğunu kaydetti.

Hoffman, Dünya Mobil Kongresi'nin 2018 yılında 26 Şubat-1 Mart tarihlerinde yapılmasıyla ilgili şu anda hiçbir sorunun olmadığını da kaydetti.

Bu arada, aynı toplantıya katılan ve GSMA ile anlaşması bulunan Barselona Belediyesi Başkanı Ada Colau da Katalonya'daki krizin daha fazla büyümemesinin garanti edilmesi ve hızlı bir çözüm bulunması için çalıştıklarını vurguladı.

BARSELONA'NIN EN BÜYÜ EKONOMİK GELİRLERİNDEN

Dünya Mobil Kongresi döneminde Barselona'da en yüksek fiyat tarifelerini veren oteller neredeyse yüzde 100 doluluk oranına ulaşırken, organizasyonun kente sağladığı ekonomik katkının 450 milyon avroyu bulduğu belirtiliyor.

Geçmiş dönemlerde Türkiye'den bazı kurumlar GSMA ile iletişime geçerek, Dünya Mobil Kongresi'nin gelecek yıllarda İstanbul'da düzenlenebilmesi için girişimde bulunmuştu.