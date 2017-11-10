taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
110.246
USD
3,8629
EURO
4,5054
ALTIN
159,73
PETR
63,7900

Katalonya Meclis eski Başkanı tutuklandı

Devlete karşı başkaldırma ve ayaklanma suçlarından savcıya ifade veren Katalonya Meclis eski Başkanı Forcadell için tutuklama kararı verildi

10.11.2017 - 03:11
  1. Haberler
  2. Dünya

Katalonya yerel parlamentosunda 27 Ekim'de alınan tek taraflı bağımsızlık kararının ardından Başsavcılık tarafından 'devlete karşı başkaldırma, ayaklanma ve kamu malını kötüye kullanmakla' suçlanan Katalonya Meclis eski Başkanı Forcadell ve Divan Kurulunun 5 üyesi Yüksek Mahkemede ifade verdi.

Katalonya Meclis eski Başkanı tutuklandı

TUTUKLANDI ANCAK KEFARETİ ÖDERSE SERBEST

Savcılığın 'kaçma riskleri olduğu' gerekçesiyle tutuklu yargılanmaları talebini kabul etmeyen Yüksek Mahkeme Hakimi Pablo Llarena, Forcadell'in cezaevine gönderildikten sonra 150 bin avro kefalet bedelini ödemesi halinde şartlı serbest kalabileceğini açıkladı. İspanyol hakim, Divan Kurulunun 4 üyesini 7 gün zarfında her biri için 25 bin avro kefalet ödemeleri talebiyle, bir üyeyi ise şartsız serbest bıraktı.

Şartsız serbest kalan Josep Juan Noet, Katalonya yerel meclisindeki tek taraflı bağımsızlık ilanında karşı oy kullanmıştı.

Katalonya Meclis eski Başkanı tutuklandı

SEMBOLİK GÖNDERMESİ

Bu arada, aynı suçlarla geçen hafta Ulusal Mahkemede ifade veren ve daha sonra tutuklanan eski Katalonya yerel hükümeti üyeleri sadece kendi avukatlarının sorularına yanıt verdi. Farklı bir strateji izleyen eski Katalonya Meclis Başkanı ve Divan Kurulu üyeleri ise savcılıktan yöneltilen soruları da yanıtladı. Forcadell ifadesinde, Katalan parlamentosunda kabul edilen tek taraflı bağımsızlık kararının "sembolik" olduğunu savundu.

Katalonya yerel parlamentosunun 27 Ekim'deki tek taraflı bağımsızlık ilanı sonrası iki ayrı mahkemede açılan soruşturmada ayrılıkçı 20 Katalan siyasetçi 'devlete karşı başkaldırma, ayaklanma ve kamu malını kötüye kullanmakla' suçlanmıştı. Bu kişilerden Belçika'da bulunan 5'i dışında hepsinin ifade verme işlemi sona erdi.

Katalonya Meclis eski Başkanı tutuklandı

4 ÜYEYE 7 GÜN İÇİNDE KEFARET ÖDENMESİ ŞARTI

İspanyol mahkemeleri eski Katalan hükümeti bakanlarından 8'inin tutuklu, birinin 50 bin avro kefaletle tutuksuz yargılanmalarına karar verdi. Yüksek Mahkeme, eski Katalonya Meclis Başkanı Carme Forcadell'in tutuklanması ve 150 bin avro kefalet şartıyla serbest kalmasına, Divan Kurulunun 5 üyesinden 4'ünün 7 gün zarfında yirmi beşer bin avro kefalet şartıyla, birinin ise şartsız serbest bırakılmalarına hükmetti.

Brüksel'e giderek İspanyol yargısından kaçan eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont ve 4 eski Katalan bakan hakkında İspanyol mahkemesinin çıkardığı Avrupa tutuklama ve iade talebine Belçika mahkemesinin 17 Kasım'da karar vermesi öngörülüyor.

İlginizi Çekebilir
BAE de vatandaşlarına Lübnan uyarısı yaptı
Vatandaşlarını Lübnan'a gitmemeleri için uyaran Bahreyn, Kuveyt ve Suudi Arabistan'tan sonra BAE de seyahat uyarısında bulundu.
Yunanistan'a bir tepki de ABD'den
Türk diplomatların katiline 48 saat izin veren Yunanistan'a Türkiye'nin ardından ABD'den de tepki geldi.
Yunanistan Türk diplomatların katiline izin verdi
Dışişleri Bakanlığı, aralarında Türk diplomatların da yer aldığı çok sayıda kişiyi öldüren Yunan teröriste verilen izine tepki gösterdi.
Abu Dabi'de Louvre Müzesi açıldı
Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'ye açılan Louvre Müzesi için 1.3 milyar dolar harcandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yunanistan Türk diplomatların katiline izin verdi

Yunanistan Türk diplomatların katiline izin verdi

39
Diyarbakır'da 800 personel ile asayiş uygulaması

Diyarbakır'da 800 personel ile asayiş uygulaması

1
Kavgayı ayırmak isterken bıçaklandı: Hayati tehlikesi var

Kavgayı ayırmak isterken bıçaklandı: Hayati tehlikesi var

3
Atatürk'ün elini öpemediği için hala yüreği buruk

Atatürk'ün elini öpemediği için hala yüreği buruk

31
Yunanistan'a bir tepki de ABD'den

Yunanistan'a bir tepki de ABD'den

3
BAE de vatandaşlarına Lübnan uyarısı yaptı

BAE de vatandaşlarına Lübnan uyarısı yaptı

4
İstanbul'da silahlı kavga: 5 yaralı

İstanbul'da silahlı kavga: 5 yaralı

1
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM