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Katalonya Puigdemont'un başkanlığını oylayacak

Katalonya Özerk Yönetimi Parlamentosu, eski başkan Carles Puigdmeont'un yeniden göreve gelmesi için yapılacak oylamayı gündemine aldı.

AA | 26.01.2018 - 01:18..
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Katalonya Özerk Yönetimi Parlamentosu Başkanı Roger Torrent imzasıyla yayımlanan gündeme göre, 30 Ocak Salı günü saat 15.00'te, başkanlık için aday gösterilen Puigdemont hakkında güven oylaması yapılacak.

Katalonya Puigdemont'un başkanlığını oylayacak

KONFERANS YOLUYLA YEMİN EDECEK

Gündeme ilişkin metinde, Belçika'ya kaçan ve İspanya'ya dönmesi durumunda tutuklanacak olan Puigdemont'un, parlamentoda şahsen bulacağı ya da video konferans yoluyla bağlanarak yemin edeceği konusunda ifade yer almadı.

Katalonya Puigdemont'un başkanlığını oylayacak

Öte yandan, hükümetin başvurusu üzerine olağanüstü toplanan Danıştay, Madrid'in beklentisinin aksine Puigdemont'un başkan olmasını engelleyecek bir durum bulunmadığını yönünde görüş bildirdi.

Bunun üzerine merkezi hükümet Puigdemont hakkındaki güven oylamasını durdurmak için Anayasa Mahkemesine başvurma kararı aldı. Yerel basın, başvurunun bugün yapılmasının beklediğini yazdı.

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