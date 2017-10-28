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Katalonya yerel hükümeti feshedildi

Katalonya'nın 21 Aralık'ta erken yerel seçime gidilmesine ilişkin kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

28.10.2017 - 10:00
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İspanya hükümetinin, Anayasa'nın 155. maddesi kapsamında verilen yetkiyle Katalonya yerel hükümetinin feshedilmesi ve 21 Aralık'ta erken yerel seçime gidilmesine ilişkin kararları, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Katalonya yerel hükümeti feshedildi

RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy'un dün akşam açıkladığı kararlar, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, Katalonya yerel hükümeti üyeleri ve Katalonya'daki polis müdürleri görevlerinden alınırken, 5-19 Aralık tarihleri arasında seçim kampanyası yürütülerek 21 Aralık'ta Katalanların sandık başına gitmeleri resmilik kazandı.

İSPANYOL BASINI 'AYAKLANMA' OLARAK NİTELENDİRDİ

Katalonya'nın Brüksel hariç yurt dışındaki tüm temsilcilikleri de resmi olarak kapatıldı. Öte yandan İspanyol basını, Katalonya'nın tek taraflı bağımsızlık ilanını "ayaklanma" olarak gösterdi. El Pais, "Katalonya parlamentosu demokrasiye darbe vuruyor. Devlet, ayaklanmayı boğuyor"; El Mundo, "Ayaklanmayı durdurmak için anayasal müdahale. 55 günlük 155. madde"; ABC, "İspanya darbenin başını kopartıyor. Bakanlar Kurulu, Katalonya yerel hükümetini feshedip, 21 Aralık'ta Katalonya'da erken seçim açıkladı";

Katalonya yerel hükümeti feshedildi

GAZETE BAŞLIKLARI DİKKAT ÇEKTİ

La Razon, "İsyan karşısında yasa. Hükümet, Katalan parlamentosunun yasa dışı bağımsızlık ilanı sonrasında 155. maddeyi yürürlüğe soktu";

La Vanguardia, "Rajoy, 21 Aralık'ta seçime gitmek için Katalonya yerel hükümetine müdahale etti. Bundan sonra söz Katalanların" başlıklarını attı.

Katalonya yerel hükümeti feshedildi

"MERHABA CUMHURİYET"

Katalonya'da ayrılıkçıları destekleyen gazetelerden El Punt Avui de "Merhaba Cumhuriyet"; Diari, "Bağımsızlık, feshedilme ve seçim"; Ara da "Cumhuriyet ilan edildi Katalan hükümeti feshedildi" başlıklarını kullandı.

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