taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9427
Euro
6.9048
Altın
1185.925
Borsa
100061.04
Gram Altın
227.433

Katalonya'da göstericiler yolları kapadı

Katalonya'nın bağımsızlık destekçileri Barselona'da yolları kesti, tren yollarını kapattı.

Haber Merkezi | 01.10.2018 - 12:18..
  1. Haberler
  2. Dünya

1 Ekim 2017 yılında Katalonya'nın bağımsızlığı için yapılan referandumun yıl dönümü sebebiyle dün de eylemler düzenlemiş, polisle eylemciler çatışmıştı.

YOLLAR KAPATILDI

Bağımsızlık referandumunun yıl dönümünde İspanya yine karıştı. Girona şehrinde bağımsızlık yanlısı ayrılıkçı Katalanlar, haftanın ilk iş gününde kentin en işlek kara yollarını ve tren yolu hatlarını trafiğe kapattı.

Katalonya'da göstericiler yolları kapadı


Tren raylarına yatan göstericiler ulaşımı durdurarak bağımsızlık gösterileri gerçekleştirdiler.

Katalonya'da göstericiler yolları kapadı


POLİSLERDEN DAYAK

Katalonya'nın özgürlüğünü isteyen eylemciler 'Biz bir Cumhuriyetiz' yazılı pankartlar ve ellerinde renkli toz bombalarıyla gösterilerini düzenlerken polisler göstericileri coplarla dövmüştü.

Katalonya'da göstericiler yolları kapadı

Katalonya'da göstericiler yolları kapadı

Katalonya'nın özgürlüğünü isteyen protestoculara dayak İZLE

KATALONYA'NIN TARTIŞMALI BAĞIMSIZLIK SÜRECİ

27 Ekim 2017'de Katalonya Parlamentosu, 1 Ekim 2017'de gerçekleştirilen bağımsızlık referandumu sonuçlarını baz alarak tek taraflı bağımsızlık ilan etti. Madrid Hükümeti ise İspanya Anayasası'nın 155. maddesini yürürlüğe soktu ve İspanya tarihi boyunca ilk kez Katalonya direkt olarak merkez hükümete bağlandı.

Madrid'den yönetilen Katalonya bir süre sonra seçime giderek yeni liderini seçti. Sürgündeki ayrılıkçı lider Puigdemont'un zafer elde ettiği seçimde, yönetim karmaşası oluşsa da Katalonya bağımsızlığı uzunca bir süre rafa kaldırılmış görülüyor. Öyle ki bağımızlık fikri artık katalonlarda bile kalmadı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Suriyeli mültecilerin suç faaliyetlerine sıfır tolerans

Suriyeli mültecilerin suç faaliyetlerine sıfır tolerans

269
Donald Trump, Erdoğan'dan FETÖ'cülerin isimlerini istedi

Donald Trump, Erdoğan'dan FETÖ'cülerin isimlerini istedi

67
Alman medyası Erdoğan'ın ziyaretini değerlendirdi

Alman medyası Erdoğan'ın ziyaretini değerlendirdi

59
Başkan Erdoğan'ın Euro 2024 yorumu: Masraftan kurtulduk

Başkan Erdoğan'ın Euro 2024 yorumu: Masraftan kurtulduk

115
Merkel ile Erdoğan arasında geçen Suriye konuşması

Merkel ile Erdoğan arasında geçen Suriye konuşması

15
Veliaht Selman ile Kuveyt Emiri'nden sıcak buluşma

Veliaht Selman ile Kuveyt Emiri'nden sıcak buluşma

86
Şanlıurfa Valisi Erin Suriyeli sivil toplum liderlerini uyardı

Şanlıurfa Valisi Erin Suriyeli sivil toplum liderlerini uyardı

164
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM