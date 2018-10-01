Katalonya'da göstericiler yolları kapadı

1 Ekim 2017 yılında Katalonya'nın bağımsızlığı için yapılan referandumun yıl dönümü sebebiyle dün de eylemler düzenlemiş, polisle eylemciler çatışmıştı.

YOLLAR KAPATILDI

Bağımsızlık referandumunun yıl dönümünde İspanya yine karıştı. Girona şehrinde bağımsızlık yanlısı ayrılıkçı Katalanlar, haftanın ilk iş gününde kentin en işlek kara yollarını ve tren yolu hatlarını trafiğe kapattı.





Tren raylarına yatan göstericiler ulaşımı durdurarak bağımsızlık gösterileri gerçekleştirdiler.





POLİSLERDEN DAYAK

Katalonya'nın özgürlüğünü isteyen eylemciler 'Biz bir Cumhuriyetiz' yazılı pankartlar ve ellerinde renkli toz bombalarıyla gösterilerini düzenlerken polisler göstericileri coplarla dövmüştü.

Katalonya'nın özgürlüğünü isteyen protestoculara dayak İZLE



KATALONYA'NIN TARTIŞMALI BAĞIMSIZLIK SÜRECİ

27 Ekim 2017'de Katalonya Parlamentosu, 1 Ekim 2017'de gerçekleştirilen bağımsızlık referandumu sonuçlarını baz alarak tek taraflı bağımsızlık ilan etti. Madrid Hükümeti ise İspanya Anayasası'nın 155. maddesini yürürlüğe soktu ve İspanya tarihi boyunca ilk kez Katalonya direkt olarak merkez hükümete bağlandı.

Madrid'den yönetilen Katalonya bir süre sonra seçime giderek yeni liderini seçti. Sürgündeki ayrılıkçı lider Puigdemont'un zafer elde ettiği seçimde, yönetim karmaşası oluşsa da Katalonya bağımsızlığı uzunca bir süre rafa kaldırılmış görülüyor. Öyle ki bağımızlık fikri artık katalonlarda bile kalmadı.