taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
108.489
USD
3,6716
EURO
4,3283
ALTIN
151,14
PETR
57,8700

Katalonya'dan Franco'lu özerklik tepkisi

Katalonya İspanyol yönetiminin özerkliği askıya alma kararına sert tepki gösterdi, "Franco döneminden kalma bir uygulama" dedi.

22.10.2017 - 10:26
  1. Haberler
  2. Dünya

İspanya hükümetinin, Katalonya'nın özerkliğini askıya almasına Katalan lider Puigdemont'tan sert tepki geldi. Puigdemont, söz konusu kararı "Franco'nun Katalonya yönetimini feshetmesinden bu yana yaşanan en kötü saldırı" olarak nitelendirdi.

Katalonya'dan Franco'lu özerklik tepkisi

ÖZERKLİK HAKKI ELLERİNDEN ALINDI

İspnay ile Katalonya arasında yaşanan gerilim referandumun gerçekleştirilmesi ile tavan noktasına yükselmiş, sonrasında Barselona yönetiminden gelen geri adım ile biraz yumuşamış ancak yine de Katalonya'nın özerkliğinin askıya alınmasına engel olmamıştı.

Madrid yöentiminin özerkliğin iptali kararına ilişkin Katalonya Lideri Carles Puigdemont "İspanyol hükümetinin 155. maddeyi uygulama kararı, diktatör Franco'nun Katalonya yönetimini feshetmesinden bu yana Katalonya kurumlarına karşı yapılan en kötü saldırıdır." dedi.

Katalonya'dan Franco'lu özerklik tepkisi

"İSPANYOL HÜKÜMETİ MAHVEDİYOR"

İspanyol hükümetini, "Katalonya'nın kendi kendini yönetmesini ve Katalanların demokratik taleplerini ortadan kaldırmakla" suçlayan Puigdemont, "Katalanların sandıkta verdiği kararı, İspanya hükümeti bir çalışma odasında altüst etmeye çalışıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Puigdemont, İspanya hükümetinin oylanmak üzere Senato'ya gönderdiği 155. madde ile ilgili karara cevabın, Katalonya parlamentosu tarafından verileceğini, Katalonya'nın atacağı yeni adımlar için parlamento genel kurulunun önümüzdeki günlerde toplanacağını bildirdi.

Katalonya'dan Franco'lu özerklik tepkisi

GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ

Katalonya Özerk Yönetim Parlamentosu Başkanı Carme Forcadell de aynı kanala verdiği demeçte, "Geri tek bir adım bile atmayacağız. Çünkü Katalanların demokratik olarak seçtiği meşru temsilcileriz." dedi.

Forcadell, İspanya hükümetinin 155. maddeyi uygulama kararını "Ne yasallığı olan ne siyasi meşruluğu bulunan, ne de Katalanların çoğunluğunun desteğini alan bir girişim" olarak belirtitirken  "Bu karar, tüm sınırları aşan bir darbedir." ifadesini kullandı.

Katalonya'dan Franco'lu özerklik tepkisi

İlginizi Çekebilir
Avrupa'da parçlanmanın ayak sesleri
Avrupa'da Katalonya'nın başlattığı bağımsızlık ateşi İtalya'ya sıçradı. Lombardiya ve Veneto bölgelerinde merkezden ayrılma referandumu var.
Rus muhalif lider Navalny hapisten çıktı
Rusya'nın muhalif lideri olarak bilinen Alexei Navalny, serbest kaldı.
Slovenya'da halk sandık başında
5'i kadın 9 adayın yarıştığı cumhurbaşkanlığı seçiminde oy kullanma işlemi başladı
Çin’de işsizlik oranı eylül ayı itibarıyla düştü
Çin İnsan Kaynakları ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yin Veymin Çin’de işsizliğin yüzde 3,95 seviyesine indiğini açıkladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gökhan Töre'ye 4 çocuk esprisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gökhan Töre'ye 4 çocuk esprisi

63
AK Partili vekil: Melih Gökçek salı günü istifa edecek

AK Partili vekil: Melih Gökçek salı günü istifa edecek

69
Barzani yandaşlarının Kerkük isyanı

Barzani yandaşlarının Kerkük isyanı

183
Adana'da bir genç kendisini annesine öldürttü

Adana'da bir genç kendisini annesine öldürttü

64
Pascal Nouma'dan yabancı kuralı eleştirisi

Pascal Nouma'dan yabancı kuralı eleştirisi

28
Metin Lütfi Baydar: Deniz Baykal'ın beyni çok kötü değil

Metin Lütfi Baydar: Deniz Baykal'ın beyni çok kötü değil

31
Murat Bardakçı: Atatürk de İnönü'yü görevden almıştı

Murat Bardakçı: Atatürk de İnönü'yü görevden almıştı

69
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM