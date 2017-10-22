Katalonya'dan Franco'lu özerklik tepkisi

İspanya hükümetinin, Katalonya'nın özerkliğini askıya almasına Katalan lider Puigdemont'tan sert tepki geldi. Puigdemont, söz konusu kararı "Franco'nun Katalonya yönetimini feshetmesinden bu yana yaşanan en kötü saldırı" olarak nitelendirdi.

ÖZERKLİK HAKKI ELLERİNDEN ALINDI

İspnay ile Katalonya arasında yaşanan gerilim referandumun gerçekleştirilmesi ile tavan noktasına yükselmiş, sonrasında Barselona yönetiminden gelen geri adım ile biraz yumuşamış ancak yine de Katalonya'nın özerkliğinin askıya alınmasına engel olmamıştı.

Madrid yöentiminin özerkliğin iptali kararına ilişkin Katalonya Lideri Carles Puigdemont "İspanyol hükümetinin 155. maddeyi uygulama kararı, diktatör Franco'nun Katalonya yönetimini feshetmesinden bu yana Katalonya kurumlarına karşı yapılan en kötü saldırıdır." dedi.

"İSPANYOL HÜKÜMETİ MAHVEDİYOR"

İspanyol hükümetini, "Katalonya'nın kendi kendini yönetmesini ve Katalanların demokratik taleplerini ortadan kaldırmakla" suçlayan Puigdemont, "Katalanların sandıkta verdiği kararı, İspanya hükümeti bir çalışma odasında altüst etmeye çalışıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Puigdemont, İspanya hükümetinin oylanmak üzere Senato'ya gönderdiği 155. madde ile ilgili karara cevabın, Katalonya parlamentosu tarafından verileceğini, Katalonya'nın atacağı yeni adımlar için parlamento genel kurulunun önümüzdeki günlerde toplanacağını bildirdi.

GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ

Katalonya Özerk Yönetim Parlamentosu Başkanı Carme Forcadell de aynı kanala verdiği demeçte, "Geri tek bir adım bile atmayacağız. Çünkü Katalanların demokratik olarak seçtiği meşru temsilcileriz." dedi.

Forcadell, İspanya hükümetinin 155. maddeyi uygulama kararını "Ne yasallığı olan ne siyasi meşruluğu bulunan, ne de Katalanların çoğunluğunun desteğini alan bir girişim" olarak belirtitirken "Bu karar, tüm sınırları aşan bir darbedir." ifadesini kullandı.