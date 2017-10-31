İspanya Mahkemesi'nden Katalonya kararı

Şaibeli bir referandumla bağımsızlığını ilan eden Katalonya'ya İspanya'dan sert tepkiler gelmeye devam ediyor.

MAHKEMEDEN BAĞIMSIZLIĞA RET

İspanya Anayasa Mahkemesi, Katalonya'nın tek taraflı bağımsızlık ilanını iptal etme kararı aldı.

KATALAN LİDER: SONUCU ASKIYA ALMAYA HAZIRIZ

Mahkemenin kararı açıkladığı dakikalarda Katalonya Başkanı Carles Puigdemont Brüksel'de basın toplantısı düzenledi. Puigdemont, Katalanların İspanya Hükümeti'nin attığı adımlar sonucunda karar aldığını söyledi. Puigdemont, "Diyalog karşılığı sonucu askıya almaya hazırız" dedi.