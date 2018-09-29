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Katalonya'nın özgürlük referandumunun yıl dönümünde dayak

Katalonya'nın bağımsızlık referandumunun yıl dönümünde protestocularla polisler arasında arbede yaşandı.

Haber Merkezi | 29.09.2018 - 15:54..
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Katalonya'nın özgürlük referandumunun yıl dönümünde dayak

1 Ekim 2017 yılında Katalonya'nın bağımsızlığı için yapılan referandumun yıl dönümü bu sene de çeşitli etkinliklerle gerçekleşti.

Katalonya'nın özgürlüğünü isteyen protestoculara dayak İZLE

PROTESTOCULARA POLİSTEN DAYAK

Referandumun yıl dönümünde protestocular, gösteri yapmak için meydanlara akın etti. Ancak bu protestolar olaysız geçmedi. Tüm tedbirleri alan polis ile protestocular arasında arbede yaşandı.

Katalonya'nın özgürlük referandumunun yıl dönümünde dayak

POLİSLER COP KULLANDI

Katalonya'nın özgürlüğünü isteyen protestocular ellerinde 'Biz bir Cumhuriyet'iz' yazılı pankartlar ve ellerinde renkli toz bombalarıyla gösterilerini düzenlerken polisler göstericileri önce itiştirdi ardından coplarla dövdü.

Katalonya'nın özgürlük referandumunun yıl dönümünde dayak

Katalonya'nın özgürlük referandumunun yıl dönümünde dayak

Katalonya'nın özgürlük referandumunun yıl dönümünde dayak

Katalonya'nın özgürlük referandumunun yıl dönümünde dayak

Katalonya'nın özgürlük referandumunun yıl dönümünde dayak

Katalonya'nın özgürlük referandumunun yıl dönümünde dayak

Katalonya'nın özgürlük referandumunun yıl dönümünde dayak

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