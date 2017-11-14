taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
108.860
USD
3,8793
EURO
4,5278
ALTIN
159,21
PETR
62,8300

Katar Emiri'nden körfez krizi açıklaması

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, devam eden körfez krizine ilişkin diğer ülkelere seslenerek, 'Çözüm istemiyorlar' mesajı verdi.

14.11.2017 - 10:29
  1. Haberler
  2. Dünya

qweqwe

5 Haziran tarihinden bu yana devam eden körfez krizi, Orta Doğu ülkelerinin Katar'a yönelik aldığı tavırlar nedeniyle etkilerini sürdürüyor. Katar yönetimi tüm iyi niyeti ile krizi aşmak istemesine rağmen çözüme yanaşmayan ülkelere "Çözüm istemiyorlar" mesajını verdi

ŞEYH TEMİM'DEN KRİZ AÇIKLAMASI

Katar Emiri Temim bin Hamad el-Sani, önemli açıklamalar yaptı. "Bize abluka uygulayan ülkeler, medyada söylediklerinin esiri oldular. Biz Körfez'de ilişkilerimiz bozulmasın diye saygı çerçevesinde hareket ettik. Değerlerimize sahip çıktık. Abluka ülkeleri, bize karşı uluslararası bir kampanya başlattı." dedi

Ambargo ülkeleri ile diyalog masasına oturmayı istediklerinin altını çizen Temim, çözüm için ellerinden geleni yaptıkalrını ancak diğer ülkelerden hiçbir çaba gelmediğini, bunun da çözüm istemiyorlar mesajı verdiğini savundu. Ayrıca baskıya boyun eymeyeceklerin belirten Şeyh Temim, Abluka'nın kendilerini yıkamayacağını dile getirdi.

KATAR KRİZİ

5 Haziran 2017'de, Körfez ülkeleri arasında ortaya çıkan Katar gerilimi, uluslararası toplumun dikkatini çekti. Suudi Arabistan'ın da aralarında bulunduğu 7 ülke teröre destek verdiği gerekçesiyle Katar'la diplomatik ilişkilerini kestiğini açıklamıştı.

 

"

Çözİstemiyorlar." mesajı verdi

İlginizi Çekebilir
Alman ordusunun felaket senaryoları
Alman ordusunun ifşa edilen gizli raporundaki 6 farklı senaryo tartışmalara yol açarken, Türkiye kısmı dikkat çekiyor.
İsrailli Bakan'dan Suudi Müftü'yü tebrik
İsrail'e karşı savaşmanın caiz olmadığını söyleyen Suudi Müftü'yü, İsrail İletişim Bakanı tebrik ederek ülkelerine davet etti.
İran'da depremin ağır bilançosu
İran'da depremin bilançosu gün geçtikçe artıyor. Büyük yıkımın yaşandığı bölgede ölü sayısı 450'ye, yaralı sayısı ise 7 bine yükseldi.
Baba Bush 16 yaşındaki bir kızı da taciz etmiş
Rosyln Corrigan adlı bir kadın, 16 yaşındayken eski ABD Başkanı George H.W. Bush tarafından taciz edildiğini söyledi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sosyal medyada röveşata çılgınlığı İZLE

Sosyal medyada röveşata çılgınlığı İZLE

14
Uğur Dündar FETÖ ilişkisi iddiasına cevap verdi

Uğur Dündar FETÖ ilişkisi iddiasına cevap verdi

134
İtalya'yı eleyen İsveç Dünya Kupası'nda

İtalya'yı eleyen İsveç Dünya Kupası'nda

33
Lucescu: Amaç maksimum genç oyuncu oynatmaktı

Lucescu: Amaç maksimum genç oyuncu oynatmaktı

65
Kuveyt Kuleleri'nde Türk Bayrağı

Kuveyt Kuleleri'nde Türk Bayrağı

43
CHP'li Aytuğ Atıcı Afrin operasyonuna işgal dedi

CHP'li Aytuğ Atıcı Afrin operasyonuna işgal dedi

161
AB'den Venezuela'ya yaptırım kararı

AB'den Venezuela'ya yaptırım kararı

27
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM