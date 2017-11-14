Katar Emiri'nden körfez krizi açıklaması

5 Haziran tarihinden bu yana devam eden körfez krizi, Orta Doğu ülkelerinin Katar'a yönelik aldığı tavırlar nedeniyle etkilerini sürdürüyor. Katar yönetimi tüm iyi niyeti ile krizi aşmak istemesine rağmen çözüme yanaşmayan ülkelere "Çözüm istemiyorlar" mesajını verdi

ŞEYH TEMİM'DEN KRİZ AÇIKLAMASI

Katar Emiri Temim bin Hamad el-Sani, önemli açıklamalar yaptı. "Bize abluka uygulayan ülkeler, medyada söylediklerinin esiri oldular. Biz Körfez'de ilişkilerimiz bozulmasın diye saygı çerçevesinde hareket ettik. Değerlerimize sahip çıktık. Abluka ülkeleri, bize karşı uluslararası bir kampanya başlattı." dedi

Ambargo ülkeleri ile diyalog masasına oturmayı istediklerinin altını çizen Temim, çözüm için ellerinden geleni yaptıkalrını ancak diğer ülkelerden hiçbir çaba gelmediğini, bunun da çözüm istemiyorlar mesajı verdiğini savundu. Ayrıca baskıya boyun eymeyeceklerin belirten Şeyh Temim, Abluka'nın kendilerini yıkamayacağını dile getirdi.

KATAR KRİZİ

5 Haziran 2017'de, Körfez ülkeleri arasında ortaya çıkan Katar gerilimi, uluslararası toplumun dikkatini çekti. Suudi Arabistan'ın da aralarında bulunduğu 7 ülke teröre destek verdiği gerekçesiyle Katar'la diplomatik ilişkilerini kestiğini açıklamıştı.