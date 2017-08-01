Katar kendisine ambargo uygulayan ülkeleri şikayet etti

Katar Ekonomi ve Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, ambargo uygulayan ülkelerin WTO'nun özellikle mal ve hizmetle ilgili olmak üzere temel kanun ve sözleşmelerinin yanı sıra ticaretle alakalı fikri mülkiyet haklarını ihlal ettiğine işaret edildi.

Açıklamada, İsviçre'nin Cenevre kentindeki WTO Katar temsilciliğinin, "Anlaşmazlıkların Halline Dair Mutabakat" metninin 4'üncü maddesi gereğince Katar'a karşı ihlallerde bulunan Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn ile resmi istişarelerin başlatılması talebinde bulunduğu kaydedildi.

AMBARGO TİCARİ HAKLARI İHLAL EDİYOR

Açıklamada, söz konusu ülkelerin Katar ile diplomatik ilişkilerini kesmekle yetinmeyip Katar ile ortaklarının ticari haklarını ihlal edecek şekilde karadan, havadan ve denizden abluka uyguladığı belirtildi.

"KEYFİ İCRAATLAR ULUSLARARASI KARARLARA AYKIRI"

Ekonomi ve Ticaret Bakanı Şeyh Ahmed bin Casim bin Muhammed Al Thani ise açıklamada, "Ambargo uygulayan ülkelerin keyfi icraatları, uluslararası karar, sözleşme ve geleneklere aykırı olmasının yanı sıra ekonomik kümelenmeler bağlamında emsal teşkil edecek bir olaydır." ifadesini kullandı.

Katar'ın söz konusu ülkeleri diyalog masasına çağırdığını belirten Al Thani, Katar'ın bu çağrıyla, WTO üyesi bütün ülkelere ne kadar şeffaf olduğunu gösterdiğini kaydetti.

Al Thani, Ekonomi ve Ticaret Bakanlığının, Katar'ın, hem kendinin hem de ortaklarının ticari ve ekonomik çıkarlarını korumak için uluslararası ve bölgesel örgütler düzeyinde gerekli her türlü adımı atacağını ifade etti.