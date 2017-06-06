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Katar krizin diyalogla çözüleceğine inanıyor

Katar Dışişleri Bakanı, Arap ülkeleriyle yaşadıkları sorunda arabuluculuğa hazır olduklarını söyledi.

06.06.2017 - 10:51
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Katar krizin diyalogla çözüleceğine inanıyor

Bakan Mohammed bin Abdulrahman el Thani, Katar emirinin Kuveyt'in arabuluculuk çalışmalarına fırsat vermek için, halka hitaben yapacağı bir konuşmayı ertelediğine de dikkat çekti.

Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn dün eşgüdümlü olarak Katar ile diplomatik bağlantıları kestiklerini açıkladılar. Daha sonra Yemen, Libya'nın doğu hükümeti ve Maldivler de bu ülkelere katıldı ve Katar ile ulaşım bağlantıları kesildi.

"İLETİŞİM KURMAK İÇİN İMKAN TANINSIN"

Dışişleri Bakanı el Thani, el Cezire televizyonuna yaptığı açıklamada, Katar'ın, Kuveyt Emiri Sabah el Ahmed el Jaber el Sabah'a "krizin tarafları ile iletişim kurması ve olayı kontrol altına almaya çalışması" için imkan tanınmasını istediğini belirtti.

Bakan, Katar'ın "kardeş ülkelerle arasındaki ayrılığın diyalogla çözülmesi gerektiğine inandığını" söyledi ve ülkesinin bölge ülkelerinin Katar'a karşı attıkları adımlara karşılık vermeyeceğini belirtti.

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