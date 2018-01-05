Venedik'teki Palazzo Ducale'de sergilenen değerli mücevherleri çalan hırsızların kayıplara karıştığı bildirildi.

KAÇMAYI BAŞARDILAR

Hırsızların serginin son gününde altın bir broş ve bir çift küpeyi kaparak kalabalığın arasına karıştıkları ve kaçmayı başardıkları bildirildi.

Venedik Emniyet Müdürü Vito Gagliardi, hırsızların teknolojik açıdan oldukça donanımlı olduklarını ve alarmın devreye girmesini geciktirmeyi başardıklarını söyledi.

"EL TANİ KOLEKSİYONU"

Venedik'in en ünlü müzelerinden biri olan Palazzo Ducale'de (Dükler Sarayı) sergilenen ''Babür ve Mihracelerin Hazineleri'' isimli sergiden çalınan parçaların ''El Tani Koleksiyonu''ndan olduğu açıklandı.

Katar şeyhinin mücevherleri sergilenirken çalındı VİDEO

Paha biçilmez koleksiyon, Katar Şeyhi Hamad bin Abdullah El Tani'nin seyahatleri sırasında edindiği Hint mücevherlerinden oluşuyor.