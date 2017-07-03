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Katar’a tanınan süre uzatıldı

Körfez ülkelerinin Katar'a daha önce Pazartesi gününe kadar tanıdıkları sürenin 48 saat uzatıldığı televizyondan duyuruldu.

03.07.2017 - 08:48
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Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn, geçen ay İran'ı ve terörizmi desteklediği iddiasıyla Katar ile ilişkileri kesmiş, ardından Doha'ya on gün içinde cevaplaması için 13 talep iletmişlerdi.

2 GÜN DAHA UZATILDI

Arap ülkeleri arasındaki gerilimi gidermek için arabuluculuk yapan Kuveyt, Suudi Arabistan devlet haber ajansı SPA'da yer alan habere göre taleplerin karşılanması için belirlenen son tarihin iki gün ötelenmesini istedi. Kuveyt devlet haber ajansı KUNA'da yer alan açıklamada, Katar'ın ültimatom olarak nitelenebilecek talepleri reddedip reddetmediği belirtilmedi.

Açıklamaya göre Kuveyt Emiri Sheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, Suudi Arabistan ve diğer Arap ülkelerinin Katar'a ek süre tanımalarını istedi. Katar daha önce dört Arap ülkesinin iddialarını temelsiz olarak nitelemiş, Dışişleri Bakanı Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani de Katar'ın el Cezire televizyonu ve ülkedeki Türk askeri üssünün kapatılması gibi katı taleplerin reddedileceği bilinerek iletildiğini belirtmişti.

Arap ülkeleri talepleri kabul etmemesi halinde Katar'ı ek yaptırımlarla tehdit etmişlerdi. Mısır tarafından Pazar günü yapılan açıklamada Katar'ı boykot eden dört ülkenin Çarşamba günü Katar'ı görüşmek üzere toplanacakları belirtildi, ancak başka bilgi verilmedi. Yeni yaptırımların kapsamı konusunda da bir açıklama yapılmadı. Ancak bölgede çalışan bankacılar Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn bankalarından Katar'daki mevduat ve kredilerini geri çekmelerinin istenebileceğini düşünüyorlar. Krize dahil olan tüm ülkeler ile müttefik olan ABD, Kuveyt'in arabuluculuğunu desteklerken, iki tarafın da itidalli davranmasını istiyor.

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