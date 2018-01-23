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Katar'dan Zeytin Dalı Harekatı mesajı

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lulva el-Hatır, Türkiye'nin Afrin'de terör odaklarına yönelik askeri operasyonunu desteklediklerini belirtti.

AA | 23.01.2018 - 06:44..
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Katar'dan Zeytin Dalı Harekatı mesajı

Katar haber ajansı QNA'nın Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatır'ın açıklamalarına dayandırdığı haberde, "Zeytin Dalı Harekatı, Türkiye'nin ulusal güvenliği ve sınır güvenliğiyle bağlantılı meşru kaygılarından ötürü ve Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması amacıyla başlatıldı." ifadelerine yer verildi.

"TÜRKİYE, BM'DEKİ 51. MADDE HAKKINI KULLANIYOR"

Terör saldırılarına maruz kalan Türkiye'nin, ulusal güvenliğini koruması konusundaki çalışmalarını desteklediklerini belirten Hatır, bu konunun uluslararası sözleşmeler ve Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın 51. maddesiyle (üye ülkelerden birine silahlı saldırı olması durumunda meşru savunma hakkını kullanabileceği) garanti edildiğini dile getirdi.

"TÜRKİYE, BÖLGEDE BİR İSTİKRAR UNSURU"

NATO üyesi Türkiye'nin bölgede her zaman bir denge ve istikrar unsuru olduğuna dikkati çeken Hatır, Katar olarak Türkiye'nin, sivillerin ve Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması konusundaki hassasiyetine güvendiklerini kaydetti.

DEAŞ'a karşı verilen savaşta sona yaklaşıldığını, bu nedenle de Suriye krizinde rol oynayan tüm tarafların kalıcı çözümler bulması gerektiğini belirten Hatır, bu çözümlerde adaletin tesisi ve Suriye halkına karşı suç işleyenlerin cezalandırılması konularının dikkate alınmasını istedi.

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