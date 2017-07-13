Katar'ın inekleri ülkeye giriş yaptı

Katar Havayolları'nın kargo uçağıyla ülkeye getirdiği 165 süt ineğiyle, diplomatik krizden önce büyük çoğunluğu Suudi Arabistan'dan sağlanan süt ürünlerindeki açığın kapanması hedefleniyor.

4 bin ineğin tamamının ülkeye getirilmesi yaklaşık 60 uçuşla mümkün olacak.

"ŞİMDİ KATAR İÇİN ÇALIŞMA ZAMANI"

Katarlı inşaat şirketi Power International Holding'in Başkanı Mutaz el Hayyat, inekleri ABD ve Avustralya'dan satın aldığını söylemişti. Hayyat, "Şimdi Katar için çalışma zamanı" açıklamasında bulunmuştu.

TÜRKİYE VE İRAN'DAN DA DESTEK ALIYOR

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır, teröre destek verdiği gerekçesiyle Katar'la hava, deniz ve kara ulaşımını kesmişti.

Katar, Körfez ülkeleri tarafından kendilerine iletilen 13 maddelik talep listesini ise reddetmişti. Katar, gıda konusunda Türkiye ve İran'dan da destek alıyor.