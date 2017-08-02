Katarlı bakan: Türk sayesinde gıda sıkıntısı yaşamadık

Körfez ülkelerinin Katar'a yönelik ablukası sürerken, Bahreyn ve Suudi Arabistan Doha yönetimine taleplerin yerine getirilmesi çağrısı yapıyor.

Katar Ekonomi Bakanı, Şeyh Ahmed bin Jassim bin Mohammed Es Sani bir açıklama yaparak ülkesine yönelik ablukanın olumsuz bir etkisinin olmadığını dile getirdi.

"TÜRKİYE ÖNEMLİ BİR ROL ÜSTLENDİ"

Ekonomi bakanı yaptığı açıklamada Ankara’ya teşekkür ederken, “Türkiye, yerel pazara gerekli gıda ürünlerini sunarak kilit bir rol oynadı. Türkiye sağolsun Katar’da yaşayanlar herhangi bir gıda sıkıntısı yaşamadılar. Türk şirketler tüketim ürünlerini Doha’ya götürerek önemli bir rol üstlendi” ifadesini kullandı.

KATAR KRİZİ

Katar ve bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz, 5 Haziran'da Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleriyle başlamıştı. Söz konusu 4 ülke, ilişkilerin düzeltilmesi için Doha yönetimine 13 maddelik bir talep listesi sunmuş, Katar ise uluslararası hukuka aykırı hiçbir talebin kabul edilmeyeceğini açıklamıştı.