taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
106.226
USD
3,6318
EURO
4,2955
ALTIN
152,26
PETR
57,1600

Kate Middleton'ın dayısı karısını yumrukladı

İngiltere, Prens William’ın eşi Kate Middleton’ın dayısı Gary Goldsmith'in, sokak ortasında eşini yumruklamasını konuşuyor.

14.10.2017 - 17:12
  1. Haberler
  2. Dünya

S

Prens William ile evlendikten sonra kendisine Cambridge Düşesi Catherine adı verilen Kate Middleton’ın annesinin kardeşi 52 yaşındaki Gary Goldsmith, sokak ortasında eşini yumrukladı, dengesini kaybedip düşen kadın başını kaldırıma vurdu.

Kate Middleton'ın dayısı karısını yumrukladı

TOKAT ATAN KARISINA YUMRUK ATTI

Dün sabah erken saatlerde yaşanan olayda özel üyelerin kabul edildiği bir kulüpten çıkan çift arasında Goldsmith’in kokain kullanması nedeniyle tartışma çıktı. Londra’daki evlerinin önündeki kavgaya tanık olan taksi şoförü, “Olay evin kapısını açmaya çalışırken yaşandı. Adam bağırıyor, küfür ediyordu, kadın ona bir tokat attı, gözlükleri yere düştü.” diye anlattı. Bunun üzerine Gary Goldsmith de kadına yumruk attı.

HASTANEYE KALDIRILDI

The Sun’ın haberine göre; dengesini kaybedip düşen kadın başını kaldırıma çarptı. Çiftin Londra’daki evlerinin önünde yaşanan kavganın ardından 47 yaşındaki Julie-Ann Goldsmith hastaneye kaldırıldı.

Olay sırasında bilincini kaybettiği belirtilen kadının durumunun iyi olduğu, hastaneden taburcu olduğu kaydedildi. Gary Goldsmith, sıfırdan 30 milyon Sterlin değerine ulaşan bir işe alım ajansının sahibi...

Kate Middleton'ın dayısı karısını yumrukladı

İlginizi Çekebilir
Bosna Hesek'te 650 kilo börek pişirildi
Bosnalılar Tuzla şehrinde "dünyanın en büyük böreği" unvanı için 6 saatte börek hazırladı.
Bosna Hersek'te dünyanın en büyük böreğini pişirdiler
Bosna Hersek'in orta kesimlerindeki Tuzla şehrinde "dünyanın en büyük böreği" unvanını elde etmek için 650 kilogramlık börek pişirildi.
Çin'in uydusu dünyaya düşüyor
Çin'in 2011'de uzaya gönderdiği Tiangong-1 adlı uydunun kontrolünün kaybedildiği ve düşüşe geçtiği belirtildi.
'700 özel eğitimli PKK'lı terörist Kerkük'e girdi'
Irak Türkmen Cephesi Kerkük Başkanı Mehmet Seman Ağaoğlu, 700 PKK'lı teröristin Kerkük'e giriş yaptığını söyledi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Abdülhamid eğitimde geri kalan bakanları azarladı

Abdülhamid eğitimde geri kalan bakanları azarladı

239
İlber Ortaylı'ya güzel kadınlar soruldu

İlber Ortaylı'ya güzel kadınlar soruldu

135
Yeni iPhone'ların fiyatı belli oldu

Yeni iPhone'ların fiyatı belli oldu

349
Helin Palandöken'i öldüren cani, tutuklandı

Helin Palandöken'i öldüren cani, tutuklandı

160
Rahşan Ecevit'ten açıklama

Rahşan Ecevit'ten açıklama

325
TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi

TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi

63
ABD'lilere iPhone 5 bin dolar olsa alır mısınız sorusu

ABD'lilere iPhone 5 bin dolar olsa alır mısınız sorusu

132
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM