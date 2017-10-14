Kate Middleton'ın dayısı karısını yumrukladı

Prens William ile evlendikten sonra kendisine Cambridge Düşesi Catherine adı verilen Kate Middleton’ın annesinin kardeşi 52 yaşındaki Gary Goldsmith, sokak ortasında eşini yumrukladı, dengesini kaybedip düşen kadın başını kaldırıma vurdu.

TOKAT ATAN KARISINA YUMRUK ATTI

Dün sabah erken saatlerde yaşanan olayda özel üyelerin kabul edildiği bir kulüpten çıkan çift arasında Goldsmith’in kokain kullanması nedeniyle tartışma çıktı. Londra’daki evlerinin önündeki kavgaya tanık olan taksi şoförü, “Olay evin kapısını açmaya çalışırken yaşandı. Adam bağırıyor, küfür ediyordu, kadın ona bir tokat attı, gözlükleri yere düştü.” diye anlattı. Bunun üzerine Gary Goldsmith de kadına yumruk attı.

HASTANEYE KALDIRILDI

The Sun’ın haberine göre; dengesini kaybedip düşen kadın başını kaldırıma çarptı. Çiftin Londra’daki evlerinin önünde yaşanan kavganın ardından 47 yaşındaki Julie-Ann Goldsmith hastaneye kaldırıldı.

Olay sırasında bilincini kaybettiği belirtilen kadının durumunun iyi olduğu, hastaneden taburcu olduğu kaydedildi. Gary Goldsmith, sıfırdan 30 milyon Sterlin değerine ulaşan bir işe alım ajansının sahibi...