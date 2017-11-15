Pazartesi günü Cenevre'de başlayan ve 5 gün sürecek olan konferansta 70'e yakın ülkeden temsilciler bulunuyor.

BM Konvansiyonel Silahlar Kongresi'ne yapılan sunumda "durumun aciliyetine" değinilirken, katil robotların yasaklanmasına olanak verecek bir yönetmelik ihtiyacı olduğu açıklandı.

Öldürücü Robotları Durdurma Kampanyası'nın öncü olduğu oluşum, üzerinde net bir insan kontrolü bulunmayan silahların tamamen yasaklanması gerektiğini söylüyor.

Katil robotların yasaklanması tartışması BM'de VİDEO

'TETİĞİ ÇEKME KARARI İNSANDAN ÇIKABİLİR'

California Üniversitesi'nden yapay zeka teknolojileri üzerine çalışan Stuart Russel, hazırlanan kurgu videonun gösteriminde yaptığı konuşmada, bu teknolojinin bilim kurgu olmadığını belirterek, "Aslında bu film varolan kapasitenin bir sunumu sadece." dedi.

Bu alandaki mevcut trendin devam etmesi halinde, "tetiği çekme kararının" insandan çıkabileceği savunuluyor.

SİLAHLI GRUPLARIN VE TEHLİKELİ ÜLKELERİN ELİNE GEÇERSE...

Bu tür teknolojilerin, silahlanma alanındaki etik kuralları çiğnediği ve kolaylıkla da çoklu olarak üretilerek "silahlı gruplar ile tehlikeli ülkelerin" eline geçebilecekleri endişesi dile getiriliyor.

"SAVAŞ TEKNOLOJİLERİNDEKİ ÜÇÜNCÜ EVRİMİ ENGELLEYİN"

Ağustos ayı içinde aralarında Elon Musk'ın da bulunduğu 100 önemli robot ve yapay zeka girişimcisi ve uzmanı Birleşmiş Milletler'e "katil robotları yasaklama" çağrısı yapmıştı.

Yapılan çağrıda, barut ve nükleer silah sonrası "savaş teknolojilerindeki üçüncü evrimin" engellenmesi gerektiği vurgulanmıştı.