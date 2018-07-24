Katy Perry: Kalbimi çok kırdı

Yaklaşık 5 yıl önce çıkardığı albümüyle bir haftada 286 bin albüm satışı yapan ünlü şarkıcı Katy Perry, geçtiğimiz yıl haziran ayında çıkardığı Witness ile istediği başarıyı elde edemedi. Katy Perry’nin, Witness albümü toplamda 180 bin sattı. Ancak bu Perry’yi mutlu etmedi.

"DEĞER VERİLMEDİ"

33 yaşındaki şarkıcı Perry, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: “Durumsal depresyona girdim. Geçen yıl çok değer verdiğim şeye, halk tarafından beklediğim değer verilmedi. Bu da kalbimi çok kırdı.”





"İZLEYİCİNİN TEPKİLERİNİ ÇOK DA ÖNEMSEMEYİN"

Depresyondayken terapi almaya başladığını söyleyen Perry, "Haftalığı 4 bin 700 dolar olan bir terapiye gittim. Terapide ilerlememe engel olan her şeyden kurtuldum." dedi.

Başarılı olmak isteyenlere tavsiye de veren şarkıcı "İzleyicinin tepkilerini çok da önemsemeyin. Çünkü ben uzun süre böyle yaşadım ve bu hiç iyi bir şey değil. Zaten sonrasında da depresyona girdim.”