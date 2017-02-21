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Kayyum Cizre sokaklarını güzelleştiriyor

Cizre Belediyesi'nde kayyum görev yapmaya başladıktan sonra Sanayi Caddesi modern bir görünüme kavuştu.

21.02.2017 - 15:06
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Kayyum Cizre sokaklarını güzelleştiriyor

Cizre Belediyesi kentin en işlek caddelerinden Sanayi Caddesi'nde gerçekleştirdiği "Sokak Sağlıklaştırılması Projesi" ile Sanayi Caddesi'ni, "sevgi" caddesine dönüştürdü.

KHK kapsamında Cizre Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Ahmet Adanur tarafından getirilen yeni düzenleme ile araç trafiğine kapanan caddede, yeni inşa çalışmaları başlatıldı.

GECE GÖRÜNÜTÜSÜ GÖZ KAMAŞTIRIYOR

Bitme aşamasına gelen çalışmalarda, yolun ortasında yaya bölümü yapıldı. Yolun her iki tarafına çiçeklikler ile banklar konulacak ve Cizreliler'in güneşten korunması için tek tip düzenli açılıp kapanabilen güneşlik yapılacak. Işıklandırma çalışmalarının tamamlandığı caddenin gece görüntüsü göz kamaştırıyor.

Kayyum Cizre sokaklarını güzelleştiriyor

"SİHİRLİ BİR EL DEĞMİŞ GİBİ"

Caddede böyle bir değişimin olacağını tahmin edemediğini söyleyen vatandaşlardan Mehmet Ciro, "Belediyenin yaptığı bu çalışma ile sanki caddeye sihirli bir el değmiş gibi. Hem gündüz hem de gece muhteşem bir görüntü sergiliyor. Caddede yürürken insan kendini huzurlu ve mutlu hissediyor. Bu anlamda bu caddenin yapılmasında emekleri olan Adanur ve diğer yetkililere teşekkür ediyorum." dedi.

Kayyum Cizre sokaklarını güzelleştiriyor

İNSANA HUZUR VERİYOR

Belediyeye görevlendirme yapıldıktan sonra ilçenin inşaat alanına döndüğünü ve yapılan çalışmalardan da herkesin memnun kaldığını ifade eden esnaf Mahmut Çelik, belediyenin birçok noktada faaliyet başlattığını bildirdi.

Sanayi Caddesi'nin güzel bir görünüme kavuştuğunu dile getiren Çelik, "İnsan sürekli orada oturup dolaşmak istiyor çünkü görüntüsü ile insana huzur veriyor." ifadelerini kullandı.

Kayyum Cizre sokaklarını güzelleştiriyor

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