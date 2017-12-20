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Kazak Büyükelçi: Türkiye Türk dünyasının direğidir

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Saparbekulı, Türkiye'nin Türk dünyasının ve bu coğrafyadaki en önemli ülke olduğuna vurgu yaptı.

AA | 20.12.2017 - 11:17..
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Giresun Üniversitesi (GRÜ) Uluslararası Kültür ve Sanat Topluluğunca "Kazakistan'ın Bağımsızlığının 26. Yıl dönümü" etkinliği düzenlendi.

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekulı, Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda gerçekleşen etkinlikte yaptığı konuşmada, bağımsızlık gününün hem Kazaklar hem de Türkler için çok anlamlı bir gün olduğunu söyledi.

"BAĞIMSIZ KAZAKİSTAN'I İLK TANIYAN TÜRKİYE"

Bundan 26 yıl önce Kazakistan'ın bağımsızlığını ilan ettiğini anımsatan Saparbekulı, hemen ardından iki saat sonra merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın Nursultan Nazarbayev'i telefonla aramasıyla Türkiye'nin dünyada Kazakistan'ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülke olduğunu belirtti.

Kazak Büyükelçi: Türkiye Türk dünyasının direğidir

"İYİ Kİ TÜRKİYE'YE GELMİŞİM"

Saparbekulı, bu çok anlamlı günde sevinçlerini, kıvançlarını paylaşan Türk halkına ve etkinliği düzenleyen Giresun Üniversitesi ile öğrencilerine teşekkür ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben de sizin gibi bir dönem öğrenci oldum, Kazakistan'ın bağımsızlığını kazanmasıyla yurt dışına çıkan ilk öğrencilerden birisiyim ve o zaman da diyorum ki bu bir kaderdir. Kazakistan'da da okuyabilirdim, dünyanın başka bir ülkesinde de okuyabilirdim. İyi ki Türkiye'ye gelmişim, dünyada Türkler olarak sadece biz değil, 80 milyon Türk kardeşimiz olduğunu gördüm. Gerçekten kardeşlik sevgisini yaşadım, kalbimde tuttum."

Kazak Büyükelçi: Türkiye Türk dünyasının direğidir

"TÜRKİYE'NİN DÜŞMANI, BİZİM DE DÜŞMANIMIZDIR"

Türkiye'nin sevincini de üzüntüsünü de paylaştığını dile getiren Saparbekulı, "Cumhurbaşkanımız da 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünden sonra ilk defa Türkiye'ye gelen lider olmuştu. O zaman ne demişti, 'Türkiye'nin düşmanı bizim de düşmanımızdır' demişti." ifadesini kullandı.

"TÜRKİYE, TÜRK DÜNYASININ DİREĞİDİR"

Saparbekulı, bunun sadece söz değil, kalplerinde paylaştıkları bir his olduğunu vurgulayarak, "Türkiye Türk dünyası ve bu coğrafyadaki en önemli ülkedir, belki de Türk dünyasının direğidir. Türkiye güçlü olduğu sürece Türk dünyası da güçlü olacaktır. Aslında biz sadece dost değiliz, biz en önemlisi tanrının verdiği bir kardeşiz." şeklinde konuştu.

Kazak Büyükelçi: Türkiye Türk dünyasının direğidir

"BİR OLDUKÇA DAHA GÜÇLÜYÜZ"

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları ise kardeş, dost ülke Kazakistan'ın, tüm Kazak halkının bağımsızlık gününü kutlayarak, "Biz bu coğrafyada tarih, din, kültür inanç birliğine sahibiz. Ortak noktalarımız adeta iş birliğimizi daha ileri noktalara taşımayı emrediyor. Biz bir ve beraber oldukça bu coğrafyada çok daha güçlü olacağız, söz sahibi olacağız." dedi.

Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Coşkun da dost ve kardeş Kazakistan Cumhuriyeti'nin 26. bağımsızlık yıl dönümünü üniversitede kutlamaktan onur duyduğunu ifade ederek, "16 Aralık 1991 yılında Kazakistan'ın bağımsızlığını ilk tanıyan Türkiye Cumhuriyeti her zaman Kazak halkının yanında olmuştur ve olmaya da devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Kazak Büyükelçi: Türkiye Türk dünyasının direğidir

"TÜRK DÜNYASININ AKSAKALI NAZARBAYEV"

Kazakistan'ın da tüm kalbiyle Türkiye Cumhuriyeti’nin yanında olduğunu her zaman hissettirdiğini dile getiren Coşkun, Avrasya'nın kalbinde yer alan Kazakistan'ın bağımsızlığının 26. yılını kutladı.

Coşkun, Kazakistan'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tabiriyle "Türk dünyasının aksakalı olan bilge Nursultan Nazarbayev'in liderliğinde Asya'nın parlayan yıldızına dönüştüğünü" vurguladı.

Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu ise Kazakistan'ın ata toprakları olduğunu aktardı. Orta Asya'nın Türkiye'nin geçmişi olduğunu kaydeden Aksu, bu tarihe herkesin sahip çıkarak birlikteliğin sürmesini diledi.

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