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Kazak milyarder lüks yatıyla Belek'te

Kazakistanlı milyarder Alican İbrahimov, 101 metrelik süper lüks yatıyla Antalya Belek açıklarına demir attı.

13.10.2017 - 13:30
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İtalya'dan geçen salı günü Bodrum'a gelen, Kazakistan'daki Avrasya Doğal Kaynaklar Şirketi ENRC'nin hissedarı milyarder Alican İbrahimov Belek koylarında görüldü.

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İbrahimov; dün sabah, 33 personelin çalıştığı 'Idynasty' adlı 101 metrelik süper lüks yatıyla, Belek Turizm Bölgesi açıklarına demir attı. Botla Belek Turizm Merkezi'ne geçen İbrahimov, konaklayacağı otele gitti. Belek'te 3 gün tatil yapacak işadamının 140 milyon euro değerindeki, 4 katlı yatında, helikopter pisti, SPA merkezi, 20 mega süit odanın yanı sıra spor salonu bulunuyor.

Kazak milyarder lüks yatıyla Belek'te

Kazak milyarder lüks yatıyla Belek'teARŞİV

Kazak milyarder lüks yatıyla Belek'teARŞİV

Kazak milyarder lüks yatıyla Belek'teARŞİV

Kazak milyarder lüks yatıyla Belek'teARŞİV

Kazak milyarder lüks yatıyla Belek'teARŞİV

Kazak milyarder lüks yatıyla Belek'teARŞİV

Kazak milyarder lüks yatıyla Belek'teARŞİV

Kazak milyarder lüks yatıyla Belek'teARŞİV

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