Kazak milyarder lüks yatıyla Belek'te

İtalya'dan geçen salı günü Bodrum'a gelen, Kazakistan'daki Avrasya Doğal Kaynaklar Şirketi ENRC'nin hissedarı milyarder Alican İbrahimov Belek koylarında görüldü.
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İbrahimov; dün sabah, 33 personelin çalıştığı 'Idynasty' adlı 101 metrelik süper lüks yatıyla, Belek Turizm Bölgesi açıklarına demir attı. Botla Belek Turizm Merkezi'ne geçen İbrahimov, konaklayacağı otele gitti. Belek'te 3 gün tatil yapacak işadamının 140 milyon euro değerindeki, 4 katlı yatında, helikopter pisti, SPA merkezi, 20 mega süit odanın yanı sıra spor salonu bulunuyor.
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