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Kazakistan'daki piramit restore edildi

Kazakistan’ın Karaganda kentinde geçen yıl bulunan ve MÖ 3 bin yılına ait olduğu sanılan piramit restore edildi.

09.10.2017 - 09:35
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Kazak arkeolog Viktor Novojenov, sosyal medya aracılığıyla yaptığı açıklamada, piramidin restorasyon çalışmalarının tamamlandığını belirtti.

"KAZI İŞLERİ DEVAM EDECEK"

Çalışmaların Kazak arkeologlar tarafından yapıldığına işaret eden Novojenov, "Ülkemizin turistik haritasında yeni benzersiz bir tarihi yer oluştu. Burada kazı işleri devam edecek." ifadelerini kullandı.

Kazakistan'daki piramit restore edildi

Novojenov, piramidin, merdiven tarzındaki piramitlerin yapıldığı Mısır Firavunu Zoser dönemine ait olduğunu sözlerine ekledi.

Kazakistan'daki piramit restore edildi

Kazak arkeologlar, geçen yıl ağustos ayında Karaganda kenti yakınlarındaki arkeolojik kazılarda Mısır piramitlerine benzeyen ve MÖ 3 bin yıllarına ait olduğu sanılan bir yapı bulduklarını açıklamıştı.

Kazakistan'daki piramit restore edildi

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