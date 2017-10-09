Kazakistan'daki piramit restore edildi

Kazak arkeolog Viktor Novojenov, sosyal medya aracılığıyla yaptığı açıklamada, piramidin restorasyon çalışmalarının tamamlandığını belirtti.

"KAZI İŞLERİ DEVAM EDECEK"

Çalışmaların Kazak arkeologlar tarafından yapıldığına işaret eden Novojenov, "Ülkemizin turistik haritasında yeni benzersiz bir tarihi yer oluştu. Burada kazı işleri devam edecek." ifadelerini kullandı.

Novojenov, piramidin, merdiven tarzındaki piramitlerin yapıldığı Mısır Firavunu Zoser dönemine ait olduğunu sözlerine ekledi.

Kazak arkeologlar, geçen yıl ağustos ayında Karaganda kenti yakınlarındaki arkeolojik kazılarda Mısır piramitlerine benzeyen ve MÖ 3 bin yıllarına ait olduğu sanılan bir yapı bulduklarını açıklamıştı.