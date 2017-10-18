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Keçisiyle 60'a yakın şehir gezdi

İşi nedeniyle 60'a yakın şehir gezen Ali Sever, 13 aydır bir an olsun 'Prenses' isimli keçisini yanından ayırmadı.

18.10.2017 - 10:31
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Çankırı’da Tuz Rehabilitasyon Merkezi'ne dönüştürülen Karataş Hamamı’na sauna yapmak için Rize’den gelen Ali Sever, yanından hiç ayırmadığı keçisiyle kentte tanınır oldular. Rize’nin Çamlıhemşin İlçesi’ndeki yeğeninin henüz 10 günlükken hediye ettiği yavru keçiyi özenle büyüten iki çocuk babası 56 yaşındaki Ali Sever, adını ‘Prenses’ koyduğu keçisini 13 aydır yanından bir an olsun ayırmıyor.

Keçisiyle 60'a yakın şehir gezdi

KEÇİSİYLE 60'A YAKIN ŞEHİR GEZDİ

İşi gereği Türkiye’nin farklı bölgelerine sık sık seyahat ettiğini belirten Ali Sever “Ben sauna yapım ustasıyım. İş nedeniyle birçok şehre gittim. Son bir yılda 60’a yakın şehir gezdim ve Prenses’i de hiç yanımdan ayırmadım. Onun rahat edebilmesi için minibüs satın aldım ve bu aracımla sürekli birlikte seyahat ediyoruz. Alışverişten bankaya, lokantaya yani her yere birlikte gidiyoruz. İnsanlar önce garipsiyor ama hep sempatiyle bakıyorlar.” dedi.

Keçisiyle 60'a yakın şehir gezdi

"PRENSESİME NASIL KIYARIM"

Prensesin en yakın dostu olduğunu ve ondan vazgeçmesinin mümkün olmadığını belirten Sever, “Bazıları keçiyi kesmemi söylüyorlar, ben de tepki gösteriyorum. Ben Prensesime nasıl kıyarım. Vadesiyle ölünceye kadar beraberiz.” dedi. Çankırı’dan sonra İstanbul’a oradan da Hatay’a iş için gideceğini de anlatan Sever, “Yolumuz uzun ama Prensesim bana eşlik ediyor. Sıkılmadan seyahat ediyoruz.” dedi.

Keçisiyle 60'a yakın şehir gezdi

Keçisiyle 60'a yakın şehir gezdi

Keçisiyle 60'a yakın şehir gezdi

Keçisiyle 60'a yakın şehir gezdi

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