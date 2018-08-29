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Kedicikler aylık gelirlerinin olmadığını söyledi

Adnan Oktar örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda tutuklanan kedicikler, aylık gelirlerinin sorulması üzerine "yok" dedi.

Haber Merkezi | 29.08.2018 - 13:23..
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Kedicikler aylık gelirlerinin olmadığını söyledi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, uzun bir süre devam eden fiziki takibin ardından Adnan Oktar ve müritlerine yönelik geniş çapta bir operasyon düzenledi.

Kedicikleriyle birlikte ultra lüks bir hayat süren Adnan Oktar, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Oktar'ın yanından ayrılmayan kedicikler de ifadelerini verdikten sonra cezaevinin yolunu tuttu.

İŞSİZİZ SAVUNMASI

İfadelerinde Adnan Oktar'ı övmeye devam eden kedicikler, işsiz olduklarını ve aylık gelirlerinin olmadığını beyan etti.

Aylık gelirinin olmadığını belirten Dilem K., Deniz T., Zeynep B., Zeynep Y. ile Ferhunde B.'nin ardından ifade veren Esra S. ise, ailesinin varlıklı olduğunu anlattı.

ULTRA LÜKS HAYAT

Aylık geliri olmayan kediciklerin böylesine ultra lüks bir hayatı nasıl yaşadığı akıllarda soru işaretleri bıraktı.

75 BİN LİRALIK ESTETİK

Yatlarda gezip, havuz partilerinde eğlenen kediciklerin, estetik operasyonlarının maliyeti de 75 bin lira olarak hesaplanmıştı.

Kedicik olmanın maliyeti haberi

Kedicikler aylık gelirlerinin olmadığını söyledi

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