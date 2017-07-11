taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
101.097
USD
3,6199
EURO
4,1227
ALTIN
141,04
PETR
47,1900

Kemal Kılıçdaroğlu 15 temmuz etkinliklerine çağırdı

CHP lideri, il başkanlarına seslenerek 15 Temmuz darbe girişimi etkinliklerine katılma talimatı verdi.

11.07.2017 - 09:57
  1. Haberler
  2. Gündem
Kemal Kılıçdaroğlu 15 temmuz etkinliklerine çağırdı

Kemal Kılıçdaroğlu 15 temmuz etkinliklerine çağırdı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "kontrollü darbe girişimi" sözleriyle defalarca 15 Temmuz'da yaşanan darbe girişiminin gerçek olmadığını savunmuş, tepki toplamıştı. CHP lideri  ‘kontrollü’ diye nitelediği darbe girişiminin ‘ipliğini çıkaracaklarını’ da söylemişti.

İL BAŞKANLARINA TALİMAT

Kılıçdaroğlu, dün partisinin il başkanlarını topladı. İstanbul'un Maltepe ilçesinde bulunan Prof. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantı yaklaşık iki saat sürdü.

"ETKİNLİKLERİ KAÇIRMAYIN" ÇAĞRISI

Toplantıda 81 il başkanına seslenen Kılıçdaroğlu "15 Temmuz anmalarına katılın." talimatı verdi.

"Halkın 15 Temmuz'u ile FETÖ'nün darbe girişimi püskürtüldü" diyen CHP lideri, "Resmi 15 Temmuz etkinliklerine katılın." dedi.

"DARBE GİRİŞİMİNDEN ŞÜPHEMİZ YOK"

Kemal Kılıçdaroğlu, "İki 15 Temmuz var. Halkın 15 Temmuz'u ve Sarayın 15 Temmuz'u. 15 Temmuz darbe girişimi FETÖ tarafından yapıldı, şüphemiz yok. Bu darbe girişimini halk püskürttü. 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde şehrinizde devlet tarafından yapılan tüm anma programlarına iştirak edin.

Şehitler bizim şehidimiz, gaziler bizim gazimiz, onları yalnız bırakmayın, onlara sahip çıkın. İkinci darbe ise 20 Temmuz'da AKP hükümeti ve Erdoğan tarafından yapılmış bir siyasi darbe. Bu darbeyle mücadele etmeyi sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

İlginizi Çekebilir
FETÖ'nün bilişim yapılanmasına operasyon
İstanbul merkezli 8 ilde, FETÖ'nün bilişim yapılanmasına ilişkin operasyonda, 105 kişiden 52'si gözaltına alındı.
TSK'dan Mardin ve Hakkeri'de hava operasyonu
Terörle mücadelede başarılı sonuçlar elde eden TSK, Mardin ve Hakkari'de 11 terörist öldürüldüğünü açıkladı.
15 Temmuz sonrası fiilen uygulanan rütbe: tuğbay
15 Temmuz'un ardından çok sayıda general ve amiralin görevden alınması sonucu yıllar önce bulunan "tuğbay" rütbesi ortaya çıktı.
Orgeneral Güler ABD'de FETÖ'yü anlattı
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Güler, ABD'de 15 Temmuz gecesi yaşananları ve FETÖ'yü anlattı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
15 Temmuz sonrası fiilen uygulanan rütbe: tuğbay

15 Temmuz sonrası fiilen uygulanan rütbe: tuğbay

27
Cinnet getiren asker 3 arkadaşını şehit etti

Cinnet getiren asker 3 arkadaşını şehit etti

118
Helin Avşar Gürkan Şef'le aşk yaşıyor

Helin Avşar Gürkan Şef'le aşk yaşıyor

28
Fikret Hakan hayatını kaybetti

Fikret Hakan hayatını kaybetti

47
Kıbrıs görüşmelerinde dalga itirafı

Kıbrıs görüşmelerinde dalga itirafı

37
Nadal'ın rakibine duyduğu saygı

Nadal'ın rakibine duyduğu saygı

4
Adana'da 2750 evlik kaçak elektrik engellendi

Adana'da 2750 evlik kaçak elektrik engellendi

33
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM