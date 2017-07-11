Kemal Kılıçdaroğlu 15 temmuz etkinliklerine çağırdı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "kontrollü darbe girişimi" sözleriyle defalarca 15 Temmuz'da yaşanan darbe girişiminin gerçek olmadığını savunmuş, tepki toplamıştı. CHP lideri ‘kontrollü’ diye nitelediği darbe girişiminin ‘ipliğini çıkaracaklarını’ da söylemişti.

İL BAŞKANLARINA TALİMAT

Kılıçdaroğlu, dün partisinin il başkanlarını topladı. İstanbul'un Maltepe ilçesinde bulunan Prof. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantı yaklaşık iki saat sürdü.

"ETKİNLİKLERİ KAÇIRMAYIN" ÇAĞRISI

Toplantıda 81 il başkanına seslenen Kılıçdaroğlu "15 Temmuz anmalarına katılın." talimatı verdi.

"Halkın 15 Temmuz'u ile FETÖ'nün darbe girişimi püskürtüldü" diyen CHP lideri, "Resmi 15 Temmuz etkinliklerine katılın." dedi.

"DARBE GİRİŞİMİNDEN ŞÜPHEMİZ YOK"

Kemal Kılıçdaroğlu, "İki 15 Temmuz var. Halkın 15 Temmuz'u ve Sarayın 15 Temmuz'u. 15 Temmuz darbe girişimi FETÖ tarafından yapıldı, şüphemiz yok. Bu darbe girişimini halk püskürttü. 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde şehrinizde devlet tarafından yapılan tüm anma programlarına iştirak edin.

Şehitler bizim şehidimiz, gaziler bizim gazimiz, onları yalnız bırakmayın, onlara sahip çıkın. İkinci darbe ise 20 Temmuz'da AKP hükümeti ve Erdoğan tarafından yapılmış bir siyasi darbe. Bu darbeyle mücadele etmeyi sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.