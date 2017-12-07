Kemal Kılıçdaroğlu 2019 seçimleri için iddialı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Londra’da 4 gün sürecek programı başladı.

Seyahatin ilk durağı İngiltere’nin Avrupa Birliği Bakanlığı oldu. Kılıçdaroğlu AB ve ABD’den Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan ile Bakanlık binasında bir araya geldi. Ardından da bir grup yabancı yatırımcı ile görüştü.

TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ

Kılıçdaroğlu-Duncan görüşmesinde, Türkiye’nin AB ilişkileri ve İngiltere’nin Brexit kararı ele alındı.

Duncan, Türkiye’de 15 Temmuz sonrası yaşanan gelişmeler ve 2019’da yapılacak seçimlerle ilgili Kılıçdaroğlu’nun görüşlerini sordu.

"MUTLAKA CUMHURBAŞKANLIĞINI ALACAĞIZ"

Kılıçdaroğlu da 2019 seçimleri ile ilgili ciddi hazırlık yaptıklarını dile getirerek, “2019 seçimlerinde mutlaka Cumhurbaşkanlığını alacağız. Bu süreçte demokrasi yanında olan birleşenlerle birlikte hareket ediyoruz. Erken veya zamanında her türlü seçime hazırız. 2019’da biz Cumhurbaşkanlığını alacağız. Ardından Türkiye’de parlamenter sistemi ve hukuku yeniden tesis edeceğiz, Türkiye’nin demokrasi algısını değiştireceğiz. Türkiye’yi daha güvenli, yaşanabilir ve dünya ile entegre ülke haline getireceğiz” dedi.