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Kemal Kılıçdaroğlu 7. kez aday

CHP Lideri, 2010'da Deniz Baykal'ın ardından koltuğa oturmasından beri sürekli yeniden aday oldu ve kazandı.

Haber Merkezi | 17.01.2018 - 11:52..
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Kemal Kılıçdaroğlu 7. kez aday

3 Mayıs'ta başlayan kongre takvimi doğrultusunda, il ve ilçe kongrelerini tamamlayan anamuhalefet partisi, 3-4 Şubat'ta yapacağı 36. Olağan Kurultay'ın hazırlıklarını sürdürüyor.

KILIÇDAROĞLU'NUN 7. KURULTAYI

Bu kurultay, Kılıçdaroğlu'nun 8 yıllık genel başkanlığı döneminde, üçüncü olağan kurultayı olacak.

YENİDEN ADAY

Bugüne kadar dördü olağanüstü, ikisi olağan olmak üzere toplam altı kurultaydan zaferle çıkan Kılıçdaroğlu, 3-4 Şubat'ta da yeniden seçilmeyi planlıyor.

Kemal Kılıçdaroğlu 7. kez aday

2010'DA KOLTUĞA OTURDU

Kılıçdaroğlu, CHP'nin genel başkanlık koltuğuna, 2010'da dönemin CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın istifasının ardından gerçekleştirilen 33. Olağan Kurultay'da oturdu.

Genel Başkan Kılıçdaroğlu, bu tarihten itibaren, 18-19 Aralık 2010, 26 Şubat 2012, 27 Şubat 2012 ve 5-6 Eylül 2014'te olağanüstü, 17-18 Temmuz 2012 ve 16-17 Ocak 2016'da olağan kurultaylar gördü.

2014'TE İNCE İLE YARIŞTI

Cumhurbaşkanı seçiminin ardından 5 Eylül 2014'te yapılan 18. Olağanüstü Kurultay'da Yalova Milletvekili Muharrem İnce yarışan Kılıçdaroğlu, yeniden genel başkanlığa seçildi.

Partinin 35. Olağan Kurultayı'nda ise tek aday olarak seçime giren Kılıçdaroğlu, genel başkanlık görevine devam etti. Kurultayda iddiası olan İzmir Milletvekili Mustafa Balbay ise adaylık için gerekli olan yeterli imzaya ulaşamadı.

KILIÇDAROĞLU YEDİNCİ GENEL BAŞKAN

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu CHP'nin ilk kongresi, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı Sivas Kongresi (4-11 Eylül 1919) olarak kabul ediliyor. Parti, ilk olağanüstü kurultayını ise Atatürk'ün vefatı üzerine 26 Aralık 1938'de yaptı.

Kurultayda, "değişmez genel başkanlığa" seçilen İsmet İnönü, yaklaşık 33 yıl bu görevi sürdürdü. CHP'de İnönü'nün ardından Bülent Ecevit, Hikmet Çetin, Altan Öymen ve Deniz Baykal genel başkanlık koltuğuna oturdu. Kılıçdaroğlu, partinin 7. genel başkanı olarak görevine devam ediyor.

Partide yaklaşık 22 ayda bir gerçekleşen olağan veya olağanüstü kurultaylarda, Parti Meclisi (PM) ve Merkez Yönetim Kurulu'nda (MYK) değişiklikler oluyor.

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