Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'da

Ankara'nın Polatlı ilçesinde düzenlenen referandum programında konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"SİZDEN ALKIŞ İSTEMİYORUM, SADECE DİNLEMENİZİ İSTİYORUM"

"Sizden alkış istemiyorum sadece ve sadece dikkatli bir şekilde dinlemenizi istiyorum. Polatlı'dayız. Milli kurtuluş mücadelisinin verildiği yerdeyiz. Bu sıradan bir seçim değil. Bir kişiyi seçmeyeceğiz. Türkiye’nin geleceğini seçeceğiz. Salondaki kadınlara sesleniyorum. Siz freni olmayan bir otobüse evlatlarınızı bindirir misiniz?

ATATÜRK TEK ADAMDI DİYORLAR

Atatürk'de tek adamdı diyorlar; Gazi Mustafa Kemal hayatının hiç bir döneminde tek adam olmadı. Erzurum'da, Sivas'ta Ankara'da Meclis açıldığında tek adam mıydı? Bunu ben söylemiyorum Celal Bayar'ın kızı söylüyor.

BİR ADAMA VERİLEN YETKİNİN EN GÜZEL ÖRNEĞİ

Tek adam olmanın bu topluma getirdiğinin en güzel örneğini vereceğim. Gazilerimiz burada, Çanakkale'de 7 düvel geçmeye çalıştı. Çanakkale'nin her karışında şehidin kanı vardır. 7 düvele karış bu ülkenin insanları Çanakkale Geçilmez destanını yazdı. Ama fazla geçmedi 3 yıl sonra bir kişi geldi imza attı. O 7 düvelin gemileri geldi, İstanbul Boğazı'na demirledi. Bir adama verilen yetkinin en güzel örneğidir.





BU MEMLEKET MESELESİDİR

'Ne istediğiniz de vermedik diyen ben miyim o mu?' Devleti teslim ettiler. Sonra ne oldu 15 Temmuz darbe girişimi oldu. Bunları hiç kimsenin unutmaması lazım. Bütün yetkileri bir kişiye verince, devletteki bütün kadroları bir kişi belirleyecek. O bir kişiyi satın alıp, kandırdığınızda en geç 24 saat içinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni teslim edersiniz. Bütün valileri, komutanları, müsteşarları, bakanları, emniyet müdürlerini bir kararnameyle değiştirebilir. Bu yetkiyi veriyoruz. Bunun sağı, solu yok! Bunun partisi yok, bu memleket meselesidir"

