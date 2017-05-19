taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.147
USD
3,6256
EURO
4,0279
ALTIN
145,46
PETR
52,4300

Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'daki Hürriyet yürüyüşünde

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Sözcü gazetesine yönelik operasyona 19 Mayıs yürüyüşü sırasında tepki gösterdi.

19.05.2017 - 14:14
  1. Haberler
  2. Gündem
Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'daki Hürriyet yürüyüşünde

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, başkent Ankara'da katıldığı 19 Mayıs etkinliğinde, gençlerle Güven Park'tan Anıtkabir'e yürüdü.

Yürüyüş sırasında Sözcü Gazetesi'ne düzenlenen operasyona tepki gösteren Kılıçdaroğlu önce Anıtkabir'e sonra Sözcü gazetesi binasına ziyarette bulunacağını söyledi.

"KABUL EDİLEMEZ"

Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı;

"Gerçekten bizi derinden yaraladı. Sözcü'ye yapılan operasyon kabul edilemez. Sözcü'ye yapılmış operasyon Türkiye'ye yapılmıştır. Medya üzerinde bu kadar baskıyı Türkiye kaldıramaz. Dolayısıyla buradan ayrıldıktan sonra İstanbul'da Sözcü'yü de ziyaret edeceğim. Onların yanında olduğumuzu her ortamda ifade ettik. Yine onların yanına giderek ifade edeceğim.

Buradan bu bayram günü bütün yargı mensuplarına çağrı yapıyorum: Siz adalet dağıtmakla yükümlüsünüz. Sizin bulunduğunuz makamlar kutsal makamlardır. Bu makamlar siyasi otoriteye teslim edilemez. Siyasi otoritenin sopası olmaktan vaz geçin. Türkiye'ye adalet dağıtın. Eğer siz adalet dağıtmazsanız devleti çökertirsiniz."

Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'daki Hürriyet yürüyüşünde VİDEO

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sözcü gazetesine FETÖ operasyonu

Sözcü gazetesine FETÖ operasyonu

172
Alman meclisinde İncirlik mesaisi

Alman meclisinde İncirlik mesaisi

134
Volkan Demirel: Penaltıyı kaçırdığıma çok şaşırdım

Volkan Demirel: Penaltıyı kaçırdığıma çok şaşırdım

83
Time dergisinin Beyaz Saray/Kremlin kapağı

Time dergisinin Beyaz Saray/Kremlin kapağı

45
Özge Ulusoy: Mankenler fakirlerle mi çıksın

Özge Ulusoy: Mankenler fakirlerle mi çıksın

122
Le Pen milletvekilliği için adaylığını açıkladı

Le Pen milletvekilliği için adaylığını açıkladı

12
Yunanistan'da yeni kemer sıkma önlemlerine onay

Yunanistan'da yeni kemer sıkma önlemlerine onay

45
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM