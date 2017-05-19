CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, başkent Ankara'da katıldığı 19 Mayıs etkinliğinde, gençlerle Güven Park'tan Anıtkabir'e yürüdü.

Yürüyüş sırasında Sözcü Gazetesi'ne düzenlenen operasyona tepki gösteren Kılıçdaroğlu önce Anıtkabir'e sonra Sözcü gazetesi binasına ziyarette bulunacağını söyledi.

"KABUL EDİLEMEZ"

Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı;

"Gerçekten bizi derinden yaraladı. Sözcü'ye yapılan operasyon kabul edilemez. Sözcü'ye yapılmış operasyon Türkiye'ye yapılmıştır. Medya üzerinde bu kadar baskıyı Türkiye kaldıramaz. Dolayısıyla buradan ayrıldıktan sonra İstanbul'da Sözcü'yü de ziyaret edeceğim. Onların yanında olduğumuzu her ortamda ifade ettik. Yine onların yanına giderek ifade edeceğim.

Buradan bu bayram günü bütün yargı mensuplarına çağrı yapıyorum: Siz adalet dağıtmakla yükümlüsünüz. Sizin bulunduğunuz makamlar kutsal makamlardır. Bu makamlar siyasi otoriteye teslim edilemez. Siyasi otoritenin sopası olmaktan vaz geçin. Türkiye'ye adalet dağıtın. Eğer siz adalet dağıtmazsanız devleti çökertirsiniz."

Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'daki Hürriyet yürüyüşünde VİDEO