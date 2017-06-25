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Kemal Kılıçdaroğlu Bolu'da vatandaşlarla bayramlaştı

Elini öpen çocuklara harçlık dağıtan CHP Lideri, huzurevi sakinlerine de çiçek verdi.

25.06.2017 - 16:23
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Kemal Kılıçdaroğlu Bolu'da vatandaşlarla bayramlaştı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki olarak Ankara'dan başlattığı yürüyüş kapsamında ulaştığı Bolu'da, Ramazan Bayramı dolayısıyla çeşitli ziyaretlerde bulundu.

ÇOCUKLARA HARÇLIK

Karşılaştığı küçük çocuklara el öptüren CHP Lideri, bayram harçlığı vermeyi de ihmal etmedi.

YAŞLILARA ÇİÇEK

Kılıçdaroğlu son olarak İzzet Baysal Huzurevi'ne giderek buradaki yaşlılarla bayramlaştı. Onlarla sohbet eden Kılıçdaroğlu, huzurevi sakinlerine çiçek dağıttı.

Kemal Kılıçdaroğlu Bolu'da vatandaşlarla bayramlaştı VİDEO

Kemal Kılıçdaroğlu Bolu'da vatandaşlarla bayramlaştı

FOTOĞRAF: Kemal Kılıçdaroğlu, elini öpen çocuklara 20'şer lira harçlık verdi.

Kemal Kılıçdaroğlu Bolu'da vatandaşlarla bayramlaştı

Kemal Kılıçdaroğlu Bolu'da vatandaşlarla bayramlaştı

Kemal Kılıçdaroğlu Bolu'da vatandaşlarla bayramlaştı

Kemal Kılıçdaroğlu Bolu'da vatandaşlarla bayramlaştı

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