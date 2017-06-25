CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki olarak Ankara'dan başlattığı yürüyüş kapsamında ulaştığı Bolu'da, Ramazan Bayramı dolayısıyla çeşitli ziyaretlerde bulundu.

ÇOCUKLARA HARÇLIK

Karşılaştığı küçük çocuklara el öptüren CHP Lideri, bayram harçlığı vermeyi de ihmal etmedi.

YAŞLILARA ÇİÇEK

Kılıçdaroğlu son olarak İzzet Baysal Huzurevi'ne giderek buradaki yaşlılarla bayramlaştı. Onlarla sohbet eden Kılıçdaroğlu, huzurevi sakinlerine çiçek dağıttı.

Kemal Kılıçdaroğlu Bolu'da vatandaşlarla bayramlaştı VİDEO

FOTOĞRAF: Kemal Kılıçdaroğlu, elini öpen çocuklara 20'şer lira harçlık verdi.