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Kemal Kılıçdaroğlu Çanakkale'de

Açılış törenlerine katılmak üzere kente giden CHP Lideri, ulaşım için özel bir jeti kullandı.

Haber Merkezi | 03.10.2018 - 13:58..
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Kemal Kılıçdaroğlu Çanakkale'de

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ekonomide yaşanan dalgalanmaları hatırlatarak devlette tasarrufa gidilmesi gerektiğini söylese de yaptığı harcamalardan vazgeçmedi.

DEVLETTE TASARRUF DÖNEMİ

Partisinin grup toplantısında devlette tasarruf önlemleri alınmadığını savunan CHP Lideri, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 76 milyar TL'lik tasarruf önlemlerini unutmuş gibiydi...

ÖZEL JETLE UÇTU

Çanakkale'de bir takım açılışlara katılmak üzere yola çıkan Kemal Kılıçdaroğlu, yolculuk için özel jeti tercih etti.

OTOPARK AÇILIŞI

Çanakkale'de CHP'li heyet tarafından karşılanan Kılıçdaroğlu, otopark ve kreş açılışlarına katılacak.

Kemal Kılıçdaroğlu Çanakkale'de

Kemal Kılıçdaroğlu Çanakkale'de

Kemal Kılıçdaroğlu Çanakkale'de VİDEO

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