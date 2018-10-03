Kemal Kılıçdaroğlu Çanakkale'de

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ekonomide yaşanan dalgalanmaları hatırlatarak devlette tasarrufa gidilmesi gerektiğini söylese de yaptığı harcamalardan vazgeçmedi.
DEVLETTE TASARRUF DÖNEMİ
Partisinin grup toplantısında devlette tasarruf önlemleri alınmadığını savunan CHP Lideri, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 76 milyar TL'lik tasarruf önlemlerini unutmuş gibiydi...
ÖZEL JETLE UÇTU
Çanakkale'de bir takım açılışlara katılmak üzere yola çıkan Kemal Kılıçdaroğlu, yolculuk için özel jeti tercih etti.
OTOPARK AÇILIŞI
Çanakkale'de CHP'li heyet tarafından karşılanan Kılıçdaroğlu, otopark ve kreş açılışlarına katılacak.