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Kemal Kılıçdaroğlu dekontla mı gidecek

Deniz Baykal'a kurulan kaset komplosu sayesinde genel başkan olan Kılıçdaroğlu, bir banka dekontuyla koltuğa veda mı edecek?

Haber Merkezi | 28.11.2017 - 17:29..
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Kemal Kılıçdaroğlu dekontla mı gidecek

kılıçdaroğlu

KILIÇDAROĞLU İDDİALI KONUŞMUŞTU

ENSONHABER.com/ANALİZ CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesinin yurt dışına para kaçırdığı gibi ciddi iddialarda bulunmuş ve tüm bu iddialarını ispat edeceğini duyurmuştu.

ERDOĞAN: İSPAT ET, İSTİFA EDERİM

Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamalarının ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da iddialara cevap vermiş, "Yurt dışında 1 kuruş param olduğunu ispatlarsan istifa ederim ancak ispat etmezsen senin istifa etmen gerekir." demişti.

Bu tartışmadan sonra gözler Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapacağı grup konuşmasına çevrilmişti. Kılıçdaroğlu, CHP'nin bugünkü toplantısında konuştu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesini Man Adası'na para taşımakla suçladı, kürsüden bir takım kağıtlar göstererek 'işte belgesi' dedi ve Erdoğan'ın istifa etmesi gerektiğini söyledi.

ERDOĞAN'IN AVUKATI: KILIÇDAROĞLU SAHTE BELGEYLE FETÖ'YE DİYETİNİ ÖDEMEYE ÇALIŞIYOR

Gelişmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatından sert ve iddialı bir çıkış geldi. Erdoğan'ın avukatı, Kılıçdaroğlu'nun elindeki tüm belgelerin sahte olduğunu, bu belgelerin kendisine FETÖ tarafından servis edildiğini, Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'ye diyet ödemek için sahte belgeler üzerinden iftiralar savurduğunu ve en kısa zamanda bu iddialarını bir medya kuruluşuna verip ardından savcılığa götürmesi gerektiğini vurguladı.

"KILIÇDAROĞLU HİÇ DURMA, BELGELERİ SAVCIYA TESLİM ET"

Erdoğan'ın avukatı, yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu'na tekrar tekrar aynı çağrıyı yaptı: "Belgeleri savcıya ver, sahte olduğunu ispatlayalım."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatının açıklamalarından sonra akla gelen ilk sorulardan biri de 'Kılıçdaroğlu'nun sahte belgelerle ortaya attığı iddialar, kendisinin sonunu getirmek için yapılan bir operasyon muydu?' sorusuydu.

KILIÇDAROĞLU'NU CHP GENEL BAŞKANLIĞI'NDAN UZAKLAŞTIRMA OPERASYONU MU?

Öyle ki, Deniz Baykal'a kurulan kaset komplosu sonrası Baykal'a el çektirilmiş ve göreve Kılıçdaroğlu getirilmişti. Şimdi ise, Kılıçdaroğlu'nu CHP'nin başına kaset komplosuyla getiren güç, seçim yenilgileriyle istifa etmeyi düşünmeyen Kılıçdaroğlu'nu, kendisini sahte belgeler üzerinden bazı iddiaları ortaya atmasını sağlayarak, bir sahte dekontla görevden uzaklaştırmaya mı çalışıyor?

KILIÇDAROĞLU BELGELERİ SAVCILIĞA GÖTÜRECEK Mİ?

Şimdi gözler Kılıçdaroğlu'nda.. CHP Lideri, elindeki belgeleri savcılığa teslim etmezse iftiracı konumuna düşecek. Belgeleri savcıya götürürse ve belgelerin sahte olduğu ortaya çıkarsa, bu kez de istifa etmek zorunda kalacak.

Bu operasyon, CHP'yi kontrol etmeye çalışan güçlerin, 'Kılıçdaroğlu'suz CHP' operasyonuna benzemiyor mu?

ERDOĞAN'IN AVUKATININ AÇIKLAMASININ TAMAMI

Kemal Kılıçdaroğlu dekontla mı gidecek

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