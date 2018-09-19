Kemal Kılıçdaroğlu, gazileri kabul etti

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık ve yönetim kurulu üyelerini parti genel merkezinde kabul etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in de bulunduğu görüşme CHP genel merkezinde gerçekleşti.

KILIÇDAROĞLU'NDAN TEŞEKKÜR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e TBMM'de "Gazilik" ve "Mareşallik" unvanının verildiği, derin bir anlamı olan Gaziler Günü'nde gerçekleştirdikleri ziyaret için Işık ve beraberindekilere teşekkür etti.

"GAZİLERİMİZ BİZİM BAŞ TACIMIZDIR"

Türkiye Cumhuriyeti'nin şanlı bir geçmişi bulunduğunu, şanlı bir geleceğinin de olması gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Geçmişinde bu ülke için kan dökmüş, bedel ödemiş şehitlerimiz ve gazilerimiz var. Eğer biz bugün evlerimizde rahat oturabiliyorsak geçmişte verilen bu bedellerin sayesinde olmuştur. Ülkesi, vatanı için bedel ödeyip, hayatını şehit olarak o topraklarda bırakmış olanlar veya bedeninin bir parçasını bırakmış olanlar, gazilerimiz bizim baş tacımızdır. Onları her yerde, her ortamda saygıyla anmak bizim temel görevlerimizden birisidir."





"ŞEHİTLİK VE GAZİLİK, TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN VAR OLUŞ SEBEPLERİNDEN BİRİDİR"

Işık ise Atatürk'e 19 Eylül 1921'de "Gazilik" ve "Mareşallik" unvanının verilmesinin 97'nci yılı olduğunu hatırlattı.

Şehitlik ve gazilik mertebesinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin var oluş sebeplerinden biri olduğunu vurgulayan Işık, "Bu şehitlik ve gazilik mertebesi onuru, madalyasıyla şereflenmiş gaziler olarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası için, Türkiye Cumhuriyeti'nin huzur dolu, mutlu günleri yaşaması için canını vermiş, bir parçasını bırakmış gazilerin bu kutlu gününde sizlerle birlikte olmaktan biz de gurur duyduk." dedi.