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Kemal Kılıçdaroğlu Battal İlgezdi'yi savundu

Yolsuzluk soruşturması nedeniyle görevden uzaklaştırılan İlgezdi'ye sahip çıkan CHP Lideri, yılmayacaklarını hesap soracaklarını söyledi.

Haber Merkezi | 09.12.2017 - 13:43..
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Kemal Kılıçdaroğlu Battal İlgezdi'yi savundu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yolsuzlık soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan Battal İlgezdi ile basın mensuplarının karşısına geçti.

Kısa bir açıklama yaparak İlgezdi'nin arkasında olduklarını ifade eden CHP Lideri, haysiyet cellatlığı yapıldığını bunun hesabını soracaklarını söyledi.

Kemal Kılıçdaroğlu Battal İlgezdi'yi savundu VİDEO

"YILMAYACAĞIZ"

Kemal Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: "Bu açıklamayı bir savunma olarak düşünmeyin. Asla savunma değil. Verilemeyecek hiçbir hesabımız yoktur. Belediye başkanımız, daha önce medyada yer alan haberler üzerine doğrudan doğruya gidip savcılığa kendisini ihbar etmiştir. O soruşturmaların tamamı yapılmıştır. Tamamında da aklanmıştır. Şu anda yapılamak istenen haysiyet cellatlığıdır. Yılmayacağız.

Kemal Kılıçdaroğlu Battal İlgezdi'yi savundu

HESABINI SORACAĞIZ

Denetimden korkmayız. Ama haysiyet cellatlığına gözümüzü kapatmayız. Bunun mücadelesini sonuna kadar vereceğiz ve bunun hesabını da soracağız."

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