Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu İngiltere'de basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Bir adalet yürüyüşü yaptık. Yürüyüş kararını çok kısa sürede aldık. Adalete duyduğumuz özlem. Bizim düşünme hakkımızı elimizden alırlarsa, halkın seçtiği milletvekilleri hapse atılırsa...

"70 YAŞINA GELDİ YÜRÜYEMEZ DEDİLER"

Bardağı taşıran son damladan sonra yürüyüş kararı aldık. 25 gün sürdü. Adalet yürüyüşü sadece Türkiye'de değil tüm dünyada yankılandığının farkındayız. Biz adalete susamış bir toplumuz. Barış içinde yaşamak istiyoruz. Gerilimsiz kavgasız bir ortamda yaşamak istiyoruz. Yürüyemeyeceğimizi düşündüler. 70 yaşına geldi yürüyemez dediler. Her santimini yürüdüm. 80 milyon için yürüdüm.

Toplumun her kesiminden destek gördük. Bizim için önemliydi. Bizim siyasal tarihimiz açısından da önemliydi. Görev bitti mi? Hayır. Adalet talebimizi sürdüreceğiz.

Referanduma eşit olmayan koşullarda girdik. Zor ve kıt koşullarda gittik. Parti meselesi olarak görmedik. Tek adam rejimine karşı çıktığımızı söyledik. Bütün baskılara rağmen önemli bir başarı elde ettik.

"HAVUZ MEDYASI 'GİTTİ KÖTÜLEDİ' DİYECEK"

Bugünkü tablo meşru bir tablo değildir. Bu konuşmayı yaptığım için havuz medyası gitti kötüledi diyecek. Gerçekleri örtemezsiniz. Samimi değilsiniz. Halktan kopuksunuz. Gerçekleri söylemek namuslu bir siyasetçinin en temel görevidir.

TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ

AB Türkiye'ye karşı hep çifte standart uygulamıştır. Verdikleri sözlerin arkasında durmamışlardır. 1963 yılında Ankara Anlaşmasını imzaladık. Şimdi 2017 yılındayız. AB yetkililerine çifte standart uyguladıklarını hep söyledim, söylemeye devam ediyorum.

CUMHURBAŞKANI ADAYIMIZ DİĞER PARTİLERİN OY VEREBİLECEĞİ BİR ADAY OLACAK

İktidar milliyetçi söylemle çıkacak. Bizim milliyetçilik anlayışımız vatanseverlik. Bizim stratejimiz şu olacak. 3 farklı seçim var. Belediye başkanlığı seçiminde kararlıyız. İyi çalışırsak İsttanbul Ankara gibi şehirleri alırız.

Seçeceğimiz Cumhurbaşkanı adayı diğer partilerinde oy verebileceği biri olacak.

Reza Zarrab bizim düşündüğümüzden daha büyük paraları rüşvet vermiş. Önce tabloyu görmemiz lazım.

Belli konuları başaramazsam istifa tabiki ederim. Koltuğa yapışmış değilim. Arzu eden herkes CHP'de seçimlere girip kazanabilir. Ama Türkiye gerçeğini iyi bilmeden klasik yorum yapmanın çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum.

"TÜRKİYE'DE BURDA YAPTIĞIM KONUŞMALARIN DAHA AĞIRINI YAPIYORUM"

Türkiye'de burda yaptığım konuşmaların daha ağırını yapıyorum. Halka karşı sorumluluğum var.

Türkiye-ABD ilişkilerinin stratejik olduğu doğrudur. Elbette ülkelerin çıkarları vardır. Türkiye-ABD ilişkisini önemsiyoruz.

Bu noktaya nasıl geldik. Milli iradenin parlemantoya girmesini engellediler. Hala anayasada değişmesi gereken kurallar var. Bunlar değişebilir. 1980'deki darbeyi yapanlar Türkiye'yi bu konuma getirenlerdir.

2019 SEÇİMLERİNDE TARİH YAZACAĞIZ

2019 için karamsar değilim, tarih yazacağız. Ben bu ülkede eli sopalı bir adam mı istiyoruz yoksa demokrasi mi herkes karar verecek. Farkılı siyasal göüşte olanlarla birlikte bir tarih yazacağız. Bundan kuşkum yok.